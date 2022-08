Congo-Kinshasa: Pêche et élevage - Georges Kazamb Mutshal nommé coordonnateur du CMP

Le manager est placé à la tête d'un comité de pilotage composé de huit membres qui conduit cette structure du ministère de la Pêche et Elevage, qui a désormais la mission de produire et de conduire la politique gouvernementale pour la modernisation, la réhabilitation et la construction des abattoirs dans tout le pays.

Le ministre chargé de la Pêche et Elevage, Adrien Bokele Djema, a signé, le 3 août, un arrêté qui porte sur la désignation des membres du Comité de pilotage du projet (CMP) de modernisation, de réhabilitation et de construction des abattoirs en République démocratique du Congo. Cette décision s'appuie notamment sur le protocole d'accord signé le 19 octobre 2021 entre le gouvernement de la RDC, par le biais du ministère de Pêche et Elevage, et la société Green delta project. Ce partenariat, a explicité le ministre dans cette décision, porte sur la modernisation, la réhabilitation et la construction des abattoirs à travers le pays.

Selon cet arrêté du ministre Adrien Bokele, Georges Kazamb Mutshal est nommé coordonnateur du CMP, qui, en outre, composé de sept autres membres. Il s'agit de Mme Nancy Bokele Bokako, comme coordonnatrice adjointe, Michel Muhiya Faliala, secrétaire, et Mme Francine Kadiata Luwa chargée des finances et opérations. Il y a également Joseph Mushongo Sharumba chargé des questions juridiques, Jonas Kayembe Menda, ingénieur du projet et exploitation, Bertin MatumoWavo Ndondo chargé de production animale, et Espoir Bampembe Botumba chargé de la communication et des relations publiques.

Georges Kazamb Mutshal, note-t-on, est un entrepreneur et manager qui a marqué de son empreinte le monde des affaires et la politique congolaise. Il est fondateur et l'autorité morale du parti dénommé l'Alliance pour la grandeur du Congo, qui se compte parmi les formations politiques actives sur l'échiquier politique national. Très effacé, il est parmi ceux qui initient des projets sociaux qui sont menés à travers le pays. Il est également formateur en entrepreneuriat et encadreur des jeunes. Avec cette expertise avérée, il va assurément mettre son savoir-faire et son sens managérial pour booster le secteur des abattoirs dans le pays. C'est également cette assignation qui est faite à ce comité par le gouvernement, qui veut ainsi annihiler le désordre constaté dans ce domaine précis de la vie nationale.