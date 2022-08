Ile Maurice: Me Rehnu Gowry-Bhurruth préside la Children's Court

Me Rehnu Karuna Gowry-Bhurruth, Assistant Director of Public Prosecutions (DPP), a été nommée présidente de la Children's Court. Elle a pris ses nouvelles fonctions lundi. Elle succède à Me Pravin Harrah, premier président de cette instance judiciaire. Ce dernier a été muté à la cour industrielle comme président.

La magistrate Kesri Soochit de la Children's Cour a été transférée à la cour intermédiaire, section criminelle. Me Adeela Hamuth, siégeant à la cour intermédiaire, a été affectée au bureau du DPP comme Assistant DPP.

La nouvelle Acting Master and Registrar de la Cour suprême, Me Anjaleedevi Ramdin, est déjà en poste depuis lundi, de même que l'Acting Deputy Master and Registrar, Me Sarita Bissoonauth. Me Raj Seebaluck demeure toujours à son poste d'Acting Deputy Master and Regis- trar. Me Mehdi Manrakhan, ex-Acting Deputy Master and Registrar, a été muté au bureau de l'Attorney General.

Un nouvel exercice de musical chair est prévu incessamment parmi les magistrats et les officiers du judiciaire et de la magistrature.

Par ailleurs, la Senior Puisne Judge Nirmala Devat, accompagnée de ses proches collaborateurs, a effectué une visite au début de cette semaine au département de la Legal Aid. Selon nos renseignements, plusieurs changements seront apportés pour améliorer ce service.