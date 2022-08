Ile Maurice: Le fonds d'investissement ESATF passe sous le contrôle de la Trade & Development Bank

Domicilié à Maurice et opérant avec une licence de la Financial Services Commission (FSC), l'Eastern and Southern African Trade Fund (ESATF) est désormais sous la coupole du groupe Trade & Development Bank (TDB), dont le siège social est basé à Ébène.

Une décision qui réjouit son président-directeur général, Admassu Tadesse, qui rappelle qu'au fil des années, la TDB s'est transformée en groupe avec plusieurs filiales, dont ESATAL, avec une couverture géographique plus large couvrant la région tripartite COMESA-EAC-SADC, et certaines économies africaines qui épousent les ambitions de l'AfCFTA.

"Nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu'à présent avec ESATAL, et apprécions GML Capital pour son rôle important en tant que partenaire de démarrage dans la mise en place et lancement d'ESATF." Le patron insiste sur le fait que le groupe bancaire africain soutient le commerce intra-africain et finance des projets d'infrastructures.

Lancé en 2019, afin de faire avancer le développement économique et social axé sur le commerce à travers le financement de transactions commerciales à court et moyen terme, dans les États membres du groupe TDB, ESATF a réalisé une performance annuelle de 3,52 % en 2021 et a enregistré un rendement de 11,50 % sur les investissements faits depuis son lancement.

ESATF a également plus que doublé ses actifs, qui atteignent maintenant 112 millions d'USD. Ce qui a permis au Groupe TDB d'étendre ses opérations de financement du commerce, y compris en dehors de l'empreinte territoriale du Groupe TDB, à d'autres économies africaines.

22 états membres

"Avec un savoir profond et les compétences acquises dans le domaine de la gestion d'actifs du financement du commerce, et les mêmes cadres supérieurs et personnel clef restant impliqués dans ESATAL, aucune transition ne sera requise à la suite de cette transaction, et les activités et stratégie du fonds resteront inchangées", estime, de son côté, le Group Executive, Daniel Lam Chun.

Celui-ci souligne que la TDB continuera d'investir dans le financement du commerce, le financement structuré des matières premières, le financement des exportations et de transactions financières liées aux projets.

Le groupe TDB apporte à ESATF des connaissances profondes dans le domaine du financement du commerce accumulées sur plus de 35 ans, par le biais de ses opérations à travers 22 États membres.