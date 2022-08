Afrique: Fête du Trône - Message de félicitations à SM le Roi du Président de la Transition au Mali

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la Transition au Mali, le Colonel Assimi Goita, à l'occasion du 23ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Goita exprime, en son nom propre et au nom du peuple malien, ses très vives et chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, ainsi que ses vœux sincères de santé et de bonheur pour le Souverain et de progrès et prospérité croissante pour le peuple frère du Maroc.

Il saisit également cette occasion pour réaffirmer sa totale disponibilité à oeuvrer "au raffermissement des excellentes relations d'amitié et de fructueuse coopération" existant entre la République du Mali et le Royaume du Maroc et pour remercier le Souverain pour "les appuis multiformes" à l'endroit de son pays.