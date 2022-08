Congo-Kinshasa: Bana Kin - Godard Motema réplique à Jean Marc Kabund et réitère son soutient au chef de l'Etat

Recevant avec consternation les propos récemment tenus par l'ancien vice-président de l'assemblée nationale, Jean Marc Kabund à l'endroit du chef de l'Etat, le président de l'Asbl Bana Kin et vice-ministre des mines, Mr Godard Motemona, a tenu un point de presse, le lundi dernier, à la salle Conforta dans la commune de Kasa-vubu, pour riposter à ces allégations. Notamment, ce rendez-vous était pour lui la digne occasion de réitérer son soutient et celui de son association au chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi.

La salle conforta était pleine à craquer et vive de tension ce midi. Tous les membres de Bana Kin avaient répondus présent à l'appel du leader.

A la prise de parole par le secrétaire de l'association, il a jugé bon d'affirmer à l'assistance que seule la colère qui les animes.

Prenant la parole, Godard Motemona a fait savoir qu'à travers sa voix, les kinois répondent aux allégations de Jean Marc Kabund.

" ... À ce sujet, Bana Kin se sent interpeller d'une part, comme citoyen du Congo et d'autres part, comme Kinois... de ce fait, tous les congolais sont directement concerner ... Dans ces allégations, consacre un crime de les-majesté et d'outrage en la personne du chef de l'Etat. Celui qui touche à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, touche à tout le peuple congolais en général et en particulier aux Kinois ", a-t-il défini.

Selon lui, Kabund est un anarchiste qui exclut dans ces langages l'élégance de la culture politique. " Monsieur Kabund est vraisemblement un anarchiste, qui ne veut intégrer dans son langage l'élégance qui convient à la culture politique, celle d'un homme d'Etat ", est-il persuadé.

Pour lui, Kabund par ses propos a trahit la sureté de l'Etat congolais, " trahison et atteinte à la sureté de l'Etat, en disant je site, en lieu et place de faire des marches des soutient aux FARDC, en lieu et place de marcher contre l'ambassade de Rwanda, je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et par ailleurs, de le chasser. Dans ce discours, prononcer au moment ou la république démocratique du Congo est victime d'une agression dans sa partie Est par le Rwanda, il vient déjouer sa partition à la recherche de la démobilisation de notre peuple et à la démoralisation de nos vaillants troupes, à ces jours dévoués à la désarmassions de l'intégrité territoriale de notre chère patrie ", renseigne-t-il.

Dans son même discours, il estime que Kabund a l'intelligence obscurcit, des ambitions démesurées et son arrogance tire ses origines dans le manque du sens de l'Etat. " À ce complexe des guerres, ces propos tenus indécent, constitue une preuve de trahison de la Nation et de son antipatriotisme... cet imposteur, de son vrai nom, Kabundi wa Kabudi alias Kabund, vient de nous démontrer à tous, sa collaboration avec l'ennemi en temps des guerres ", est-il persuadé. " Maintenant, vous comprenez la vrai raison de son acharnement envers ces vaillants soldats de la garde républicaine qui en réalité traduise son mépris à l'égard de nos vaillants forces armées ", décolle-t-il.

En outres, il en a profité de l'occasion pour réitérer son soutient au chef de l'Etat. " ... remplit d'esprit Kinois qui ne peut trahir son pays et le président de la république, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, nous citons, son excellence, Mr Félix Antoine Tshisekedi, FATSHI béton ", a-t-il rassuré.

Par ailleurs, il a renchérit par plébisciter les efforts fournit par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi sur le quotidien socio-économique du peuple congolais.