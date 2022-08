Sénégal: Investissements dans l'agro-alimentaire - WE Fund accorde 250 millions de francs CFA à la société Dialibatou Invest

Le Women's Economic Empowerment Fund (WE Fund) investit 250 millions de francs Cfa dans la société Dialibatou Invest, spécialisée dans la torréfaction et la production de café moulu en sachets et capsules, commercialisé sous la marque Dialibatou Café Touba.

L'accord d'investissement entre ce Fonds mis en place par le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) et Le Fonds d'équipement des Nations unies (Uncdf) et la société Dialibatou Invest a été signé ce 4 août 2022 à Thiès.

Selon le Fonsis, cet investissement du WE! Fund permettra à la Société Dialibatou Invest d'étendre ses activités et réaliser son projet de développement. Ledit projet, dit-il dans un communiqué, consiste en l'augmentation des capacités de production de café à travers la construction d'une nouvelle unité de production au sein de la zone industrielle de Thiès.

" Les PME jouent un rôle majeur dans notre économie. Elles sont les principaux moteurs de croissance et de création d'emplois. Fort de ce constat, le FONSIS et UNCDF ont mis sur pied WE! Fund, un fonds dédié à financer des projets à impact sur l'autonomisation économique des femmes " a déclaré le président de WE! Fund, Babacar GNING.

M. GNING de poursuivre : " Nous avons accepté d'investir dans Dialibatou Invest car c'est un projet attrayant avec plusieurs retombées. Il contribue non seulement à l'industrialisation de l'économie sénégalaise pour stimuler le " consommer local ", mais il permet la résorption du déficit de café observé sur le marché sénégalais, en matière d'arômes et de qualité dans l'offre. "

Pour lui, " Dialibatou a fait le pari de conquérir les marchés national et international pour faire découvrir les recettes locales de café moulu aromatisé sous plusieurs formes ".

" Soucieux des disparités sociales et du faible taux de féminisation dans la branche café au Sénégal, DIALIBATOU a intégré les femmes au cœur de son projet industrie ; intégration qui se traduit par une augmentation de la ressource féminine au sein de la société et à des postes aussi stratégiques qu'opérationnels ", a déclaré pour sa part, Magatte Paté FAYE, Co-fondateur et Gérant de DIALIBATOU INVEST SUARL.

Il ajoute : " Pour disposer de moyens supplémentaires et atteindre ses objectifs, DIALIBATOU s'est rapproché du WE FUND mis en place par le FONSIS et l'UNCDF. Ce financement permettra, entre autres, à notre société de tripler sa capacité de production par l'acquisition de nouvelles machines. Elle permettra également de construire une nouvelle unité de production dans la zone industrielle de Thiès sur 2000 m2, de créer de nouveaux emplois par le recrutement supplémentaire de 82 personnes avec un taux de féminisation d'au moins 60% ".