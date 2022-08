Afrique: L'Union Africaine s'informe sur l'Initiative du peuple du Soudan

Khartoum — Le Directeur Exécutif de l'Initiative du Peuple du Soudan, Hachem Mohamed Al-Sheikh Qareeballa, a dit que l'Union Africaine sera présente à la conférence de la table ronde, qui devrait se tenir à Khartoum, et que toutes les composantes politiques et tous les acteurs de la scène Soudanaise seront invités, afin d'unifier les visions menant à un gouvernement de transition qui conduira le pays à des élections libres et équitables.

Hashem a déclaré à la presse après sa réunion aujourd'hui à la Salle de l'Amitié avec le Représentant de l'Union Africaine au Soudan, Mohamed Belaiche, qu'il a informé l'Ambassadeur Belaiche sur l'initiative du Peuple du Soudan, notant que l'initiative aura des réunions avec la mission UNITAMS, l'Union Européenne et certains pays comme l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les EAU et d'autres, en plus d'autres réunions avec tous les acteurs concernés par la question Soudanaise,

Il a souligné que l'initiative vise à unir les rangs, en disant qu'ils seront en contact constant avec l'Union Africaine et a exprimé son espoir que des contacts seront noués avec toutes les composantes pour tenir la conférence de la table ronde dès que possible.

Pour sa part, Dr Ibrahim Al-Bahari, membre du comité de communication externe, a souligné que la situation actuelle au Soudan nécessite un traitement rapide, notant que la réunion d'aujourd'hui avec l'Union Africaine a souligné que les Soudanais traiteraient leurs propres questions.