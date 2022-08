Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 5 aout 22

Sénégal : Résultats des législatives- Macky Sall perd la majorité absolue

Le camp présidentiel au Sénégal a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale mais reste en tête d'une très courte avance des élections législatives du 31 juillet au Sénégal, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv) publiés le jeudi 4 août 2022. La coalition du président Macky Sall passe de 125 députés en 2017 à 82, sur les 165 que compte l'Assemblée, selon les résultats officiels provisoires. ( Source : Africaguinee.com )

Rdc : Violences- L'armée rwandaise citée

L'armée rwandaise est intervenue dans l'est de la République démocratique du Congo (Rdc), directement et en soutien à des groupes armés, depuis novembre 2021, selon un rapport d'experts missionnés par les Nations unies consulté jeudi par l'Afp. L'armée rwandaise a « lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des Forces armées congolaises » depuis novembre 2021 et jusqu'en juin 2022, selon ce rapport transmis au Conseil de sécurité.

Guinée : Coopération régionale- Conakry et Bamako ensemble

Des émissaires du Chef de la junte malienne séjournent en Guinée, depuis hier mercredi 03 août 2022, avec pour objectif de travailler avec les autorités guinéennes, en vue de fortifier davantage les relations de coopérations entre les deux pays. Le jeudi 04 Août 2022, la forte délégation composée de cinq ministres et non des moindres, a pris part au palais Mohamed V au Conseil des Ministres. (Source : africaguinee.com)

Mali : Restructuration de la dette – l’Etat malien cherche 270 milliards de Fcfa

Selon Sika finances, l'Etat malien se prépare à lancer un ballon d'essai sur le marché régional des titres publics après 8 mois d'absence suite aux sanctions de la Cedeao. Le 9 août prochain en effet, le trésor malien viendra tâter la réaction des investisseurs en sollicitant en une fois un emprunt de 270 milliards Fcfa à travers 3 opérations.

BurkinaFaso: Employabilité- Deux bas-fonds rizicoles pour des villageois

Le projet de Promotion de l’employabilité, la cohésion, l’inclusion socioéconomique des jeunes et femmes dans la région du Centre-Est (Precis) mis en œuvre par un consortium de quatre (Ong). Citons entre autres :Welthungerhilfe et le Réseau de communication sur le pastoralisme (Recopa) a aménagé deux bas-fonds rizicoles au profit des producteurs des villages de Kokossé-Tandaga (Commune de Yargo ) et de Kougré (Commune de Andemtenga).Les travaux d’aménagement étant à termes, une cérémonie de réception provisoire a été organisée les 20 et 21 juillet 2022 dans les différents sites.(Source : Burkina 24)

Côte d’Ivoire : Tourisme- 150 enfants en « colonie d’Etat »

Le Ministère du Tourisme organise, pour les grandes vacances 2022, une colonie des vacances dite "Colonie d’Etat" au profit de cent cinquante (150) enfants et préadolescents de 07 à 14 ans vivant en Côte d’Ivoire, rapporte une note d’information dudit ministère. Pour rappel, la Convention des Droits de l’Enfant de 1989, ratifiée par l’Etat de Côte d’Ivoire en 1991 et qui dispose en son article 31. Cette colonie qui est à sa première édition se tiendra du 9 au 23 août 2022, au Parc de loisirs « Liberty World » de Djébonoua sur l’axe Yamoussoukro Bouaké. ( Source : fratmat.info)

Côte d’ivoire : Lutte contre la pauvreté- Un forum à Abidjan

« Sortir progressivement la population ivoirienne de la pauvreté et accroître la compétitivité de l’économie nationale..., et donner la possibilité à tous les citoyens des villes et communes de participer au rayonnement des régions ». Tel est le sens de la première édition du Forum stratégique qui a eu lieu le jeudi 4 août 2022, dans les locaux du patronat ivoirien, à Abidjan-Plateau.( Source : framat.info)