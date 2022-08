Sénégal: Premier League - Chelsea - L'avertissement de Gallas à Koulibaly

William Gallas a lancé un avertissement à Kalidou Koulibaly, avant les débuts de l'international sénégalais en Premier League avec Chelsea.

Le défenseur central de 31 ans a rejoint l'élite anglaise cet été en provenance de Naples. Ancienne star des Blues entre 2001 et 2006, l'ancien international français Gallas se réjouit de cette signature. " Il est fort et nous attendions qu'il vienne en Premier League depuis si longtemps - c'était dommage qu'il n'ait pas pu venir plus tôt !Je pense que les fans vont l'adorer. Ils vont l'adorer car en Angleterre, on aime ce type de défenseur : fort, rapide et tacleur. Il parle beaucoup et il a envie de se battre. C'est un combattant. Après un ou deux tacles, je vous le dis, ils auront une chanson pour lui à Stamford Bridge. Il est très difficile de le dépasser. Il est très puissant. ", Gallas a déclaré à Mirror.

Les mots d'avertissement de Gallas à Koulibaly :

" Je pense qu'il conviendra très bien à la Premier League. Je pense qu'il peut être un peu surpris par l'intensité du jeu lors de ses premiers matchs. Il devra être prudent lors de ses premiers matchs. " J'ai vécu la même expérience en arrivant de Marseille ", a déclaré le Français. " Je me souviendrai toujours de mes débuts en jouant aux côtés de Marcel Desailly et il m'a dit : 'William, fais attention ici. Ce n'est pas comme en France. Vous devrez courir et chasser un attaquant, pas une ou deux fois, mais probablement dix fois dans un match. Je lui ai dit : 'Marcel, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu!' Au bout de 10 minutes j'étais fatiguée ! C'était comme si j'avais été heurté par un train. J'ai dit : 'Marcel, je ne peux pas jouer comme ça pendant 90 minutes !' Il m'a regardé et a souri et m'a dit : " Je te l'ai dit ! Vous devez! ", a révélé l'entraîneur des défenseurs au Zalaegerszeg TE en Hongrie.