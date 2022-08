Afrique: L'Angola dans la mission d'observation électorale de l'UA au Kenya

Addis — L'Angola fait partie de la mission d'observation électorale de l'Union africaine (UA) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) dans le cadre des élections générales au Kenya, prévues pour le 9 août prochain. L'Angola intègre cette mission avec le représentant auprès de l'Union africaine (UA), Francisco José da Cruz, et le directeur du Centre d'études juridiques, économiques et sociales de la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto, José Octávio Serra Van -Dúnem.

Les deux Angolais participent depuis ce jeudi, à Nairobi, la capitale kenyane, à des réunions de préparation sur les objectifs et le Code de conduite de la Mission d'observation africaine.

Pendant trois jours, les observateurs aborderont également les termes de référence pour des élections crédibles, le contexte politique et historique et les perspectives de la société civile, ainsi que la participation des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés au processus électoral en cours au Kenya.

Les élections générales dans ce pays d'Afrique de l'Est, qui se tiendront le 9 de ce mois, devraient réunir plus de 700 observateurs de l'UA et d'autres organisations régionales et internationales.