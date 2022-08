Angola: L'ambassadeur chinois met en relief les relations avec le pays

Luanda — La coopération bilatérale entre les républiques d'Angola et de Chine a été évaluée jeudi, comme positive, avec un accent, sur les domaines de l'investissement économique et des infrastructures. Selon l'ambassadeur de Chine en Angola, Gong Tao, qui a évoqué le fait lors d'une conférence de presse à Luanda, les relations entre les deux pays sont bonnes, fortes et durent depuis 40 ans.

Il a souligné que l'Angola et la Chine sont des partenaires stratégiques, avec des relations politico-diplomatiques et de coopération qui ont connu une augmentation notable depuis 2000, fournissant des signatures de divers instruments juridiques dans les domaines les plus variés de la vie sociale, commerciale, des affaires, entre autres.

Selon le diplomate, depuis 2007, l'Angola est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique, avec un chiffre d'affaires qui a déjà enregistré, en 2010, un total de 24,8 milliards de dollars.

Dans le domaine du commerce, il a souligné qu'il y a eu une augmentation de 42% et un investissement de 35 milliards de dollars.

Il a indiqué que la plus grande exportation angolaise vers la Chine est le pétrole, étant le sixième pays africain qui exporte du pétrole brut vers ce territoire asiatique, en plus des minéraux tels que les roches, les granits, le cuivre et le magnésium, l'aluminium et leurs produits.

"La Chine est actuellement le plus grand créancier de l'Angola, à plusieurs égards, par le biais des banques publics", a-t-il précisé.