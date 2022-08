Soudan: Daglo rencontre le Président Tchadien à N'Djamena

N'djamena — Le Président du Conseil Militaire de Transition de la République du Tchad, Général Mahamat Idriss Deby, a reçu aujourd'hui au Palais Présidentiel à N'Djamena, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Général Mohamed Hamdan Daglo, et la délégation qui l'accompagne, composée du Directeur du Service des Renseignements Généraux, Général Ahmed Ibrahim Mofaddal et du Chef de l'Autorité des Renseignements Militaires, Major Général Ahmed Mohamed Ali Sebair.

Les deux parties ont discuté les relations bilatérales entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les développer pour réaliser l'intérêt commun.

Ils ont également passé en revue les dossiers conjoints entre Khartoum et N'Djamena et la manière de les coordonner et coopérer.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Général Mohamed Hamdan Daglo, a affirmé dans des déclarations après les entretiens que les relations entre Khartoum et N'Djamena sont fortes et enracinées, soulignant que les discussions ont porté sur les dossiers de sécurité et les questions frontalières en plus de la coopération économique, indiquant que le Président Tchadien a souligné toutes les questions discutées.

Il a fait allusion à l'accueil par le Soudan aux réunions des forces conjointes Soudano-Tchadiennes, qui ont duré pour quatre jours à Khartoum, et il a souligné la discussion sur la façon dont le Tchad peut bénéficier du port de Port Soudan et de toutes les possibilités économiques et commerciales, appelant à l'importance de faciliter le mouvement des citoyens et le commerce entre les deux pays frères.