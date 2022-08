Maroc: Driss Lachguar reçoit le député ittihadi Abdelhaq Amghar

Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar a reçu dans la matinée du mercredi 3 août 2022 au siège central du parti à Rabat, le député parlementaire Abdelhaq Amghar qui a remporté les élections législatives partielles ayant eu lieu le 21 juillet de cette année à la circonscription législative d'Al Hoceima.

Ont pris part à cette réception le coordinateur provincial à Al Hoceima, Saïd El Khattabi et les membres du Bureau politique, Jaouad Chafiq, El Mehdi Mezouari, Fatiha Sdass, Jamal Sebbani et Mohamed Chaouki.

Lors de cette rencontre, le Premier secrétaire a présenté, au nom de la direction du parti, ses félicitations au député ittihadi, Abdelhaq Amghar. Ce dernier a, pour sa part, a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements au Premier secrétaire et à l'ensemble des Ittihadies et Ittihadis pour leur contribution à la réalisation de cette grande victoire, dirigeants, parlementaires et jeunes ittihadis... tout en réitérant son engagement à demeurer fidèle aux principes et valeurs du pari et à se déployer dans la concrétisation du modèle dynamisant des parlementaires de la proximité et de la réelle représentativité législative.