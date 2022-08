Maroc: Essaouira à l'heure de la 3ème édition "les plages de la poésie"

La Maison de la poésie de Marrakech organisera, du 5 au 7 août à Essaouira, la troisième édition "les plages de la poésie", un événement placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture), en coordination avec la Direction Régionale de la Culture de la région Marrakech- Safi.

Avec cette manifestation poétique dans l'une des villes côtières, la Maison de la Poésie de Marrakech ambitionne d'assurer son ouverture sur les différentes villes et régions du Royaume. L'événement "Les plages de la Poésie" se veut donc, une occasion idoine pour rapprocher la poésie de son public, indique la Maison de la poésie dans un communiqué.

Ainsi, l'espace de la bibliothèque verte à la plage d'Essaouira connaitra l'organisation d'ateliers de poésie, de lecture et de composition, consacrés à la poésie théâtrale et au développement des compétences de récitation, de voix et d'incarnation, dédiés aux enfants et encadrés par le poète Youssef El Azrak.

Les ateliers seront clôturés par une murale réalisée par des enfants, représentant un message empreint d'espoir à l'humanité. La même source a ajouté que la Galerie Sud abritera, vendredi 5 août (18h30), l'ouverture de l'exposition artistique "l'absent present" de Nafiaa Amitkal, qui restera ouverte aux visiteurs tout au long des journées de la manifestation, ainsi que la réalisation d'une sculpture sur sable sur la plage d'Essaouira, par l'artiste Mohammed Al-Sabban.

Les activités se poursuivront, avec l'organisation de la première rencontre de poésie, "Difaf Chiaariya" (poèmes pour la mer), avec la participation d'un parterre de poètes, notamment Abdellatif Al-Sabqui , Aicha Aamour et Abdel Jawad Al-Aoufir. La même source a fait savoir que la rencontre "expériences poétiques" sera organisée, samedi 6 août (19h30), à Dar Souiri, avec le poète Moubarak Al-Raji, natif de la cité des Alizés, qui se distingue par son parcours reluisant et ses contributions poétiques, et qui a publié plusieurs recueils de poésie.

Le public sera également au rendez-vous avec la deuxième rencontre de poésie: " Poète ", qui sera ouverte par des enfants en présentant un tableau de la poésie théâtrale, avec des lectures de poésie des poètes : Ahmed Lamsiyih, Mohamed Al-Saq, et Zoubaida Oboho, tandis que l'artiste Hind Al Naira (Gnawa) sera dans l'accompagnement musical.

Le dimanche 8 août sera consacré à la cérémonie de clôture, où la place El Mechouar connaitra la présentation de la murale d'espoir, réalisée par des enfants, tandis que le rideau sera levé sur la sculpture de sable, de l'artiste Mohammed Al-Sabban, apportant une touche spéciale à la troisième édition de cet événement à la plage d'Essaouira.

L'événement "les plages de la poésie" constitue un espace culturel et social qui cherche à ériger des ponts entre le public et la poésie, à travers une programmation ouverte permettant des rencontres directes entre des créateurs et leur public. Les éditions précédentes de cette manifestation tenues à Sidi Ifni et à Agadir ont représenté également un voyage poétique remarquable, offrant au public présent, un moment de communion et de partage inédit.