Togo: Un écosystème de recherche

Le projet 'Warriwa' a été lancé jeudi à Lomé.

Il s'inscrit dans le cadre du Programme OEACP Recherche et Innovation financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Organisation des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP). Il vise à renforcer les capacités de recherche et d'innovation dans les pays membres.

Il a pour objectif de contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable en Afrique de l'Ouest.

Warriwa est mis en œuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et au Togo.

Il est piloté par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) en rapport avec les structures nationales en charge de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation au sein des quatre pays cibles.

Une excellente initiative bénéfique à l'innovation au Togo, a estimé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ihou Wateba.

Une unité de valorisation des innovations agricoles et agroalimentaires sera notamment installée.

Les liens entre le monde universitaire, les secteurs public et privé et la société civile seront renforcés afin que les résultats de la recherche et de l'innovation (R&I) soient facilement accessibles et efficacement diffusés, exploités et utilisés.

Un écosystème de recherche sera créé avec des acteurs actifs en amont (identification des besoins en matière de R&I et élaboration de solutions) ainsi qu'en aval (exploitation économique et application des solutions) en prenant en compte les politiques de R&I nationales et régionales.

Trois établissements seront directement bénéficiaires, l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), l'université de Kara et l'université de Lomé.