Ile Maurice: Les enfants de Terre de Paix découvrent le Club Med d'Albion

Leurs vacances ont débuté sur les chapeaux de roues. Une cinquantaine d'enfants âgés de 8 à 14 ans, accompagnés par l'ONG Terre de Paix, ont passé une demi-journée au village Club Med d'Albion, le 29 juillet. Au menu : activités, surprises et découvertes. Reportage.

"Je n'avais jamais vu de château gonflable. J'ai aimé l'atelier peinture et le maquillage aussi", confie la petite Marie*, neuf ans. De son côté, Lucas*, 12 ans, était fasciné. "Je n'étais jamais venu au Club Med et maintenant j'aimerais revenir, c'était trop court. L'établissement nous a invités à passer l'après-midi pour faire plein de jeux. J'ai pu essayer le tir à l'arc et le flipper. C'était top", confie-t-il.

Comme eux, une cinquantaine d'enfants, encadrés par l'association Terre de Paix, étaient au rendez-vous au Club Med d'Albion le 29 juillet. Une façon de bien démarrer leurs vacances scolaires. Plusieurs d'entre eux n'ont pas caché leur joie face à cette visite hôtelière hors du commun qui se tenait dans l'aprèsmidi. Entourés par les organisateurs et une vingtaine d'encadrants de l'organisation non gouvernementale (ONG), les enfants ont été accueillis au rythme d'un spectacle de séga et de danse. Se sont enchaînées une prestation de danse moderne et une représentation de cirque pendant le cocktail de bienvenue.

"De beaux souvenirs"

Mais d'autres surprises les attendaient. Kermesse géante avec plusieurs structures gonflables, jeux de tir à l'arc, foot, flippers, ateliers de peinture et de maquillage entre autres leur ont été proposés. Si bien que l'allégresse se lisait sur les visages, comme en témoigne une des accompagnatrices. "Encore merci à l'établissement et à son équipe. Les enfants étaient très excités à l'idée de venir. Ils se défoulent et vont rentrer avec de beaux souvenirs", explique-t-elle.

Pour une autre de ses collègues, cette activité était une réussite. "Nous avons organisé cette journée ensemble pour qu'elle puisse plaire au maximum aux enfants. Car ces derniers n'ont eu que peu de loisirs extérieurs depuis la crise sanitaire. C'est réussi", s'enthousiasme-t-elle.

Un bonheur partagé par les organisateurs. À l'exemple de Medhi Kamali, chef de village, qui soutient que tous les services se sont pleinement investis pour offrir aux enfants une journée mémorable. "Les sourires sur les visages de nos petits invités comme de nos équipes GO nous motivent à poursuivre l'aventure entre le Club et ses partenaires locaux", déclare-t-il.

Pour sa part, Sophie Goulfier, chargée de projets Fondation zone océan Indien, réitère l'investissement de l'institution à œuvrer pour ces objectifs sociaux. "C'est avec fierté et enthousiasme que nous avons, une nouvelle fois aujourd'hui, gagné le pari d'offrir aux enfants des communautés locales et à nos équipes un moment de partage", confie-t-elle.

Après les activités récréatives, les enfants ainsi que Medhi Kamali et Sophie Goulfier ont symboliquement planté un arbre pour rendre hommage à ce partenariat et pour marquer la journée. Un grand goûter attendait les petits qui se sont régalés. Des médailles souvenirs ont également été remises à chaque enfant.

Outre les enfants de Terre de Paix, en juin, environ 150 élèves des écoles Fatima et Paille-en-Queue, situées dans le nord de Maurice, avaient participé à une journée d'activités au Club Med de Pointe-aux-Canonniers. Depuis plusieurs années, la Fondation Club Med agit activement auprès des communautés locales mauriciennes, soutiennent les responsables.

Une centaine d'actions bénéficiant à environ 1 800 personnes ont été initiées. Ceci inclut du don matériel comme financier, des accueils récréatifs des enfants sur les villages hôteliers entre autres. L'institution collabore également avec d'autres ONG pour des projets caritatifs. En ce mois d'août, une trentaine de jeunes des résidences de Terre de Paix seront accueillis à Pointe-aux-Canonniers pour passer quelques jours de vacances.

Les encadreurs ont également participé à un séminaire de deux jours avec des ateliers de "team building" avec Sophie Goulfier. Parallèlement, vers la fin de ce mois-ci, d'autres activités reprendront au village de la Plantation d'Albion, soit l'École du Sport destinée à une trentaine de bénéficiaires de Terre de Paix. Sont également prévus des cours de danse, de natation et de tir à l'arc chaque semaine durant toute l'année.

*Les prénoms ont été modifiés pour la protection des enfants