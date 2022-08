Algérie: Energie - Arkab reçoit les ambassadeurs du Liban et de l'Indonésie

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi les ambassadeurs de la République Libanaise et de la République d'Indonésie en Algérie, respectivement, Mohamed Hassan et Chalief Akbar Tjandraningrat, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de l'entretien avec l'ambassadeur libanais, tenu au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de "fraternelles", ainsi que les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines notamment la production de l'électricité et la commercialisation des produits pétroliers.

Il a été convenu, à l'issue de l'audience, l'organisation des rencontres entre les entreprises Sonatrach et Sonelgaz avec leurs homologues libanaises.

Quant à la rencontre avec l'ambassadeur indonésien, les deux parties ont examiné les relations bilatérales de la coopération entre les deux pays, notamment dans les hydrocarbures à travers les activités de la compagnie pétrolière indonésienne Pertamina en Algérie.

Les parties ont salué, à cette occasion, les relations "traditionnelles et historiques" entretenues entre les deux pays et insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération dans le domaine énergétique et d'explorer les opportunités d'affaires et les perspectives futures d'investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment dans le développement des capacités de production des hydrocarbures, la pétrochimie et le dessalement d'eau de mer.

Le ministre a invité, à cette occasion, la compagnie Pertamina à élargir son activité en Algérie, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment dans la recherche et développement des gisements.

Les parties ont également abordé les opportunités de coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie.

M. Arkab a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières indonésiennes au développement des nouveaux projets miniers en Algérie, avec un partage d'expérience et du savoir-faire indonésien en la matière, selon le communiqué.