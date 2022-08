Nigeria: "La justice de la jungle". Le pays est sur la voie de la désintégration. Appel de l'évêque auxiliaire de Minna

interview

Minna — La violence continue à se répandre dans tout le pays, les enlèvements, les meurtres, les attaques contre les églises, les affrontements, et maintenant même les menaces de mort contre le Président Muhammadu Buhari. Mgr Luka Sylvester Gopep, Évêque auxiliaire de Minna, a donné un aperçu de la situation dramatique dans une interview accordée à l'Agence Fides.

"La situation au Nigeria dans son ensemble est très compliquée", a déclaré l'évêque du diocèse situé dans la Middle Belt, la région du Nigeria qui marque la frontière entre les parties nord et sud du pays.

Voici l'interview :

D) Une situation caractérisée par une violence croissante touche fréquemment les communautés chrétiennes. Pouvez-vous décrire l'origine de cette violence ?

A) L'état actuel de violence au Nigeria a commencé avec un mouvement islamique fondamentaliste né à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, appelé Boko Haram, qui signifie littéralement "l'éducation occidentale est une abomination". Son principal enseignement consistait à placer la vie sociale et le développement de la population du Nigeria sous l'autorité et la stricte guidance de la charia islamique. Au départ, Boko Haram s'est attaqué aux institutions gouvernementales, mais il a ensuite commencé à cibler les chrétiens également en dehors de l'État de Borno. Le diocèse de Minna, qui coexistait pacifiquement avec les sectes et groupes islamiques dans l'État du Niger, a subi une attaque meurtrière en 2011. En ce jour fatidique de Noël, le 25 décembre 2011, des éléments du groupe terroriste Boko Haram ont attaqué l'église catholique de Sainte-Thérèse, à Madalla. Plus de 60 personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées et mutilées à vie. Les activités meurtrières du groupe se sont ensuite étendues à d'autres communautés du centre-nord du Nigeria, dont Abuja FCT. C'est alors qu'ils sont allés au-delà des églises chrétiennes et ont ciblé les mosquées et les communautés musulmanes, ainsi que les institutions et les groupes sociopolitiques.

Q) Mais maintenant, il n'y a pas que Boko Haram qui sème la mort et la terreur...

A) Exactement. Aujourd'hui, les choses se sont encore compliquées, car nous ne sommes plus seulement confrontés aux terroristes de Boko Haram, mais aussi à des groupes de bandits, à des bergers fulanis armés qui font des incursions dans les communautés pour voler des troupeaux de bétail, tuer des gens et violer des femmes, ainsi qu'à des bandes de kidnappeurs qui se livrent à des extorsions financières et matérielles. En un mot, la situation actuelle au Nigeria a dépassé le stade de la violence et des affrontements à caractère religieux. C'est beaucoup plus et très complexe. Par exemple, les enlèvements ne touchent pas seulement les chrétiens, car les musulmans et les traditionalistes africains sont également victimes d'enlèvements. Un pour tous, l'enlèvement massif de passagers dans le train Abuja-Kaduna le 28 mars dernier. Parmi les personnes enlevées se trouvaient des chrétiens et des musulmans.

Q) Quelle est la situation dans le diocèse de Minna ?

A) Dans mon diocèse, il y a 16 paroisses qui sont constamment soumises à de fortes attaques de bandes de kidnappeurs. Les bandits arrivent même en plein jour, capturent des familles entières, ne laissent que les enfants et emmènent les adultes. Ils contactent ensuite les proches des kidnappés pour demander une rançon. Dans certains cas, certains des kidnappés sont tués, tandis que d'autres sont mutilés en raison de la férocité qu'ils ont subie entre les mains des ravisseurs. Pendant la période où les bandits emmènent les gens, leurs enfants sont laissés seuls dans leurs maisons et leurs communautés. En tant qu'Église, nous assumons la tâche et la responsabilité de prendre soin de ces enfants, en leur fournissant de la nourriture et des soins médicaux et psychologiques.

Si la rançon est payée, les kidnappés sont libérés. Mais si rien n'est payé, les kidnappeurs tuent leurs victimes. Par exemple, deux prêtres de l'archidiocèse de Kaduna ont été tués par leurs ravisseurs.

Parmi les femmes et les filles enlevées, certaines ont été données en mariage aux kidnappeurs, d'autres violées et d'autres encore vendues à d'autres gangs pour l'esclavage sexuel. Parmi nos communautés, certaines ont été pillées par les attaques incessantes des bandits. La situation a créé des camps de réfugiés dans différentes parties du diocèse dont je suis l'évêque auxiliaire. L'Église du diocèse de Minna a pris l'initiative d'apporter une aide humanitaire et des secours d'urgence à notre peuple, quelle que soit son appartenance religieuse.

Q) Comment est-il possible que les bandes criminelles ne puissent être arrêtées ?

A) Malheureusement, les gouvernements, tant au niveau national qu'au niveau des États du Nigeria, ont continué à se contenter de belles paroles pour lutter contre l'insécurité. Ils continuent à vouloir nous faire croire que nos dirigeants luttent contre l'insécurité et l'insurrection. Mais nous attendons toujours le moment où quelqu'un sera arrêté et inculpé devant un tribunal pour avoir soutenu l'insécurité ou le banditisme au Nigeria. Il est vraiment choquant qu'en dépit du fait que nous vivons dans une ère technologiquement avancée, le gouvernement du Nigeria n'ait pas été en mesure de déployer une quelconque forme d'équipement technologique pour aider à trouver les insurgés et les bandits qui terrorisent pratiquement tous les coins du pays. Il est ridicule que la plupart des victimes de l'attaque du train soient toujours en captivité après plus de quatre mois. Récemment, leurs ravisseurs ont même attaqué le centre correctionnel nigérian de Kuje pour libérer certains de leurs compagnons d'infortune. Personne n'a été arrêté, personne n'a été appelé à rendre des comptes et personne n'a démissionné pour manquement au devoir. On entend parfois dire que le gouvernement sait où se cachent les bandits. Si cela est vrai, pourquoi rien n'a été fait pour les arrêter ou mettre un terme à leurs activités meurtrières ?

Tous les Nigérians, à l'exception des membres du gouvernement, se demandent ce que font nos gouvernements. Certains se sont même demandé à voix haute si certains responsables gouvernementaux n'étaient pas en partie responsables des problèmes d'enlèvement et d'insécurité qui nous assaillent. Personne ne peut reprocher aux Nigérians de penser ainsi, car si certains membres du gouvernement ne savent rien de ces situations tragiques, pourquoi n'ont-ils pas intensifié la lutte contre la violence et arrêté les criminels ? Nous savons tous que le premier devoir du gouvernement est de protéger les personnes qui l'ont élu. Si notre gouvernement ne peut garantir à lui seul la sécurité des Nigérians, pourquoi ne demande-t-il pas l'aide d'autres pays ? Un paradoxe quand on sait que nos militaires sont engagés dans des opérations de maintien de la paix et d'assistance dans divers pays. Le Nigeria est doué pour aider les pays voisins à rétablir la stabilité. Pourquoi est-elle incapable de le faire sur son propre sol ? Ce sont les questions que nous posons au gouvernement et auxquelles il ne répond pas.

Q) Le Nigeria est un État fédéral. Existe-t-il des différences dans l'approche du problème entre les institutions fédérales et celles des différents États ?

A) Les efforts du gouvernement fédéral se sont concentrés sur l'utilisation de l'armée nigériane et de la police fédérale nigériane. Le taux de réussite a été minime et dans certains cas, nous soupçonnons que des membres de l'armée et de la police sont de connivence avec les bandits, tandis que d'autres sympathisent avec eux. Les performances inférieures à la moyenne des agences de sécurité fédérales ont conduit certains États à mettre en place des structures comme Amotekun dans la partie occidentale du Nigeria. Ces groupes d'autodéfense dépendant de l'État, également appelés Civilian JTF dans le nord du Nigeria, ont enregistré d'énormes succès dans la lutte contre les criminels. Le plus grand défi qu'ils rencontrent est qu'ils sont mal équipés pour combattre les bandits qui ont des armes à feu supérieures. Nous savons que les groupes d'autodéfense sont constitués d'habitants qui tentent de se protéger et de protéger leurs proches.

À certaines occasions, nous avons vu les forces de sécurité fédérales travailler contre des groupes d'autodéfense locaux. Par exemple, il existe des cas de terroristes ou de bandits présumés qui ont été arrêtés par des groupes d'autodéfense et remis à la police fédérale pour être jugés, mais qui ont disparu sans laisser de trace. De telles occasions ont mis à mal les relations de coopération entre la police et les groupes d'autodéfense. Nous assistons actuellement au phénomène de la "justice de la jungle", qui se produit lorsque des groupes d'autodéfense locaux arrêtent des bandits, ne les remettent pas aux autorités locales mais procèdent à des exécutions extrajudiciaires.

Q) L'Église a longtemps averti que cette situation n'était pas viable et que le Nigeria risquait d'imploser. Tous ces appels ont-ils été suivis d'effet ?

A) Alors que la crise actuelle n'en était qu'à ses débuts, nous, les évêques catholiques du Nigeria, avions mis en garde contre les dangers imminents pour les gouvernements à tous les niveaux dans le pays. Par le biais de nos communiqués annuels, de nos réunions avec les dirigeants politiques et les parties prenantes, et de l'envoi de délégations au gouvernement à différents moments, nous avons continué à mettre en garde contre les calamités qui s'abattaient sur notre pays. En réponse, les dirigeants nationaux et étatiques ont promis de prendre note de nos avertissements et suggestions, mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Finalement, nos appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd. En 2020, lorsque la situation est devenue plus inquiétante et que des citoyens innocents, y compris des prêtres, étaient assassinés en permanence, les Évêques ont rassemblé des catholiques fidèles et des personnes de bonne volonté dans toute la fédération et nous nous sommes lancés dans une manifestation pacifique contre les meurtres incessants dans notre pays. Chaque fois que les Évêques ont fait des déclarations, ils n'ont cessé de rappeler à nos gouvernements que leur plus grand devoir est de protéger la vie et les biens des Nigérians. Nous avons persisté malgré le rejet de nos appels par des hommes et des femmes occupant des postes de direction au niveau du gouvernement fédéral et des États du Nigeria. Les évêques ne peuvent pas aller au-delà de leur mission pastorale en tant que bergers du peuple de Dieu pour descendre dans l'arène politique du Nigeria. Nous ne nous lasserons pas de remplir nos devoirs de citoyens de notre pays, le Nigeria, en conseillant le gouvernement si nécessaire et en assumant nos nombreuses responsabilités civiques. Dans le diocèse de Minna, les Évêques vont à la rencontre des personnes qui souffrent et sont déplacées de leur pays pour les consoler et les aider.

Nous avons remarqué que de nombreuses communautés forment actuellement des groupes d'autodéfense locaux sans faire appel aux autorités étatiques ou fédérales. Il s'agit d'une conséquence de l'incapacité du gouvernement à garantir la sécurité de ses citoyens et, idéalement, d'une violation de la loi. Lorsque les populations locales forment des milices d'autodéfense, cela signifie que le gouvernement perd sa légitimité et le contrôle du monopole de la force. Si cela continue, le pays est sur la voie de la désintégration. Mais les habitants des différentes communautés sont impuissants face à la violence croissante et à la destruction des vies et des biens dans leur pays. Si rien n'est fait pour remédier à cette situation, j'espère que les politiciens, uniquement préoccupés par les prochaines élections, n'auront pas de villages, de villes et d'agglomérations vides à gouverner lorsque les élections seront terminées en 2023.