Congo-Brazzaville: Force publique - Des élèves gendarmes achèvent leur formation

Le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul Victor Moigny, a patronné, le 4 août à Brazzaville, la cérémonie de présentation au drapeau des élèves gendarmes de la treizième promotion de la gendarmerie. Au total, mille deux cent cinquante-sept élèves gendarmes, venant des douze départements du Congo, ont été formés.

Le commandant du centre d'instruction de Kouala-kouala, le colonel Moungui, a déclaré que les prestations ont été bonnes. Les élèves gendarmes de la treizième promotion ont suivi une formation commune de base de six mois, dont la finalité des enseignements consistait à rendre les apprenants aptes à l'exécution des missions militaires et à commander une équipe au combat.

Au plan pédagogique, les enseignements ont porté sur le combat, la topographie, l'armement, la transmission, la sécurité militaire... Le module éducation physique, militaire et sportive a été focalisé sur : le parcours d'obstacle, le travail d'endurance, le grimper de corde. Les moyennes d'admission pour ceux qui ont obtenu 12, dont l'effectif s'élève à mille cent douze élèves gendarmes, oscillent entre 11,39 et 17,92, soit un taux de réussite de 88,8%.

Sur l'ensemble des élèves présentés trente-trois ont réalisé la moyenne comprise entre 17,99 et 16,00, soit 2,62% ; quatre cent cinquante et un ont obtenu entre 15,89 et 14, soit 35,82% ; trois cent soixante-seize ont obtenu une moyenne entre 14,99 et 13, soit 29,86% ; deux cent quarante-neuf une moyenne située entre 12,99 et 12, soit 19,69% ; et cent cinquante et un élèves gendarmes ont obtenu une moyenne inférieure à 12, soit 11,92%. La moyenne générale de la promotion est de 13,55%.

Clôturant la cérémonie, le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul Victor Moigny, s'est félicité du travail accompli. S'adressant aux élèves gendarmes, après leur avoir souhaité la bienvenue, il les a exhortés à l'exemplarité personnelle et collective, ainsi qu'au respect de chaque citoyen, à la probité morale.