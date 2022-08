Afrique: CAN 2023 - La CAF modifie le calendrier des éliminatoires

Initialement prévues pour septembre 2022, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) auront maintenant lieu en mars 2023. Après le report, le 3 juillet de la 34e édition de la phase finale de CAN qui devrait avoir lieu du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire pour janvier et février 2024 à cause " des conditions climatiques ", c'est maintenant le tour des dates de la campagne d'élimination de connaître des modifications.

La période qui devrait servir aux pays africains de jouer leur troisième et quatrième match éliminatoire aidera maintenant à la préparation de la Coupe du monde, notamment pour les cinq représentants africains (le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana). " Le report de la CAN a offert une opportunité de reprogrammer les matches qualificatifs restants. Il permet également d'ouvrir les dates Fifa de septembre à des matches amicaux internationaux pour la préparation à la Coupe du monde ", explique la Confédération africaine de football.

Les 5e et 6e journées initialement prévues pour mars ont été décalées à la période du 12 au 20 juin pour la 5e journée, et du 4 au 12 septembre pour la 6e et dernière journée.

Les Diables rouges du Congo, qui devraient affronter les Faucons de Jediane du Soudan du Sud, doivent ainsi profiter de ce décalage pour bien se préparer puisqu'après une défaite et une victoire, les Congolais sont deuxièmes derrière les Aigles du Mali avec 3 points au compteur.

La suite des éliminatoires s'annonce ainsi serrée dans cette poule puisque le Mali mène le peloton avec 6 points tandis que la Gambie partage le même nombre de point avec le Congo. Le Soudan du Sud qui est le dernier du groupe avec 0 point attend, sans nul doute, la double confrontation avec le Congo pour se relancer.