Congo-Brazzaville: Football-transferts - Masuaku rejoint Muleka à Besiktas, Nsoki à Hoffenheim

Le mercato d'été va fermer ses portes à la fin du mois d'août et les dossiers de transferts sont de plus en plus actifs, et même du côté congolais. Le latéral gauche international congolais Arthur Masuaki (28 ans) va connaître un nouveau championnat après la France, la Grèce et l'Angleterre. Le joueur formé à Lens et passé par Valenciennes, Olympiakos de Pirée vient de quitter West Ham en Premier League après six saisons pour s'engager avec Besiktas en D1 Turquie. Il a paraphé un contrat d'un an avec le club stambouliote. Il rejoint dans ce club un coéquipier en sélection, l'ancien attaquant du Tout-Puissant Mazembe, Jackson Muleka, en provenance de Kasimpasa (D1 Turquie) après un passage au Standard de Liège en Belgique.

De souche RD-congolaise, le défenseur Stanley Nsoki (23 ans) va évoluer cette saison à Hoffenheim en D1 Allemagne. " Quand Hoffenheim a montré de l'intérêt, il était clair pour moi que je voulais suivre cette voie. Le type de football joué ici me convient très bien et la Bundesliga m'excite beaucoup ", a-t-il lâché sur ses réseaux sociaux.

En provenance du Club de Bruges (D1 Belgique), il a signé un bail de 5 saisons pour un montant de 12 millions d'euros. Formé au Paris-Saint-Germain, et passé par l'OGC Nice où il a eu le temps de jeu et aussi l'occasion de s'affirmer, il a acquis de l'expérience à Bruges avec des matches internationaux.

Le jeune attaquant d'origine congolaise Hans Mpongo fait partie de l'effectif de Throttur Vogum (D2 Islande). Il provient de la réserve de Brentford en Premier League). En Islande, le jeune joueur ne vient sur une terre inconnue, lui qui avait déjà brièvement joué pour l'équipe d'IBV. Hans Mpongo va en fait se relancer et a déjà livré un match alors que le championnat islandais est déjà à sa 15e journée.

Notons aussi le départ du jeune attaquant Modeste Duku Mbenga (21 ans) de l'Excelsior Rotterdam qui vient d'être promu dans l'élite du football néerlandais cette saison. Le jeune milieu offensif de souche RD-congolaise était arrivé la saison dernière pour trois ans, mais il n'a pas pu s'imposer dans cette formation en D2 à la suite d'une grosse concurrence à son poste, et le club était à fond pour la montée en D1 des Pays-Bas. Il a disputé 20 matchs pour un but et trois passes décisives, toutes compétitions confondues.