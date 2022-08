Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Mokolo mosusu " Sedjo Kha

" Mokolo mosusu " est un titre qui a irradié l'écosystème musical congolais vers la fin des années 1980. Son auteur Sedjo Kha, guitariste de talent, fait partie des héros dans l'ombre de la musique du Congo. Paru grâce au label " Bissel ", ce disque 33 tours référencé BL 013 dispose de quatre titres. " Mokolo mosusu " occupe la deuxième place de la face A avec " Bel ami de Wolo " qui est à la première. Sur la face B figure " Type " et " Terminus ", une autre composition de l'auteur. C'est dans l'ensemble musical " Choc Stars " que ce titre sortira en 1988.

Cette pièce musicale raconte l'histoire d'un homme victime d'une infidélité conjugale. Ida, sa femme, avait une liaison avec un certain Kajare qu'elle lui présenta comme son frère. Le cocu avait pour habitude de recevoir son rival chez lui en le prenant pour son beau-frère. Les trois mangeaient à table et allaient dans les lieux de réjouissances jusqu'au jour où le berné découvrit la vérité : " Lelo na sac ya main na yo nakeyi kokuta oyo somo é, photo bokangisaki amemi yo na kati, mokanda akomeli yo ebandi na Ida mon amour, mwana oyo nakanisaki ngai moko nabengako yo mon amour nzoka toza babale, elakisi nini petite ".

" Aujourd'hui, dans ton sac à main, j'ai été bouleversé de découvrir la carte photo sur laquelle tu es assise sur lui, la lettre qu'il t'a écrite commence par Ida mon amour, moi qui croyais que j'étais le seul à t'appeler mon amour. Or, nous sommes deux. Qu'est-ce que cela signifie petite ? "

A travers cette chanson l'artiste incite les hommes à la vigilance dans leurs foyers. Etre trop crédule expose au déshonneur. Cette œuvre s'ouvre par une section instrumentale, suivie par le solo vocal de Debaba qui sera rejoint par Défao. Les deux chanteront en polyphonie. Debaba exécutant la première voix et Défao la deuxième.

La combinaison de ces deux merveilleuses voix ainsi que le contenu du texte de cette mélopée en font un véritable chef d'œuvre. Notons que dans cet album, Matonga Zoé est à la batterie, Dizzi Mandjeku assure la guitare principale, Sedjo Kha exécute la guitare solo et la basse, Lokassa gratte la guitare rythmique, Alain Makaba manie le synthétiseur. À la voix des artistes susmentionnés s'ajoute celle de Carlito Lassa. Enfin, l'animation est servie par Ditutala.

Auteur-compositeur des chansons à texte, Tshomba Sedjo Kha s'est plus fait remarquer au sein de " Choc Stars " où il a évolué comme guitariste soliste de 1983 à1985 et de 1986-1989. Parmi les albums auxquels il a participé, on peut citer : " Awa et Ben ", " Ratissage ", " Défao et les Big Stars ", dans celui-ci, il a coécrit avec Défao le titre " Lina Olo ". Après cela, il sortira un album solo sous la direction de François Ekofa, album qui connaîtra la participation de Papa Wamba, Luciana de Mingongo, Stino et Bongo Wende.