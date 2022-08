Sénégal: Rapport de la commission nationale de recensement des votes

document

REPUBLIQUE DU SENEGAL

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 31 juillet 2022

COMMISSION NATIONALE DE RECENSEMENT DES VOTES

PROCES-VERBAL

DES OPERATIONS ELECTORALES

L'an deux mille vingt-deux et le 31 Juillet conformément aux dispositions des articles LO 142, LO 143, LO 192 et LO 193 du Code électoral s'est réunie la Commission Nationale de Recensement des Votes de composée de :

Ciré Aly BA Président commission.

Ousmane Chimère DIOUF Président de chambre à la Cour d'Appel, Membre.

Mamadou DIOUF Président de chambre à la Cour d'Appel, Membre.

Issa SALL Représentant de la C.E.N.A et les représentants des listes de candidats ci-après :

N° LISTE DES CANDIDATS PRÉNOMS ET NOM

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY Adbou Salam BASSE

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE

DE RUPTURE /AAR SENEGAL Mamadou DIOUM

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR Me Ousmane SEYE et Me El Hadji Amadou SALL

5 COALITION BUNTI BI Pascal Albert NDEYE

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R

7 COALITION WALLU SENEGAL Magatte SY

8 COALITION YEWWI ASKAN WI Déthié Fall et Aldiouma SOW

Au vu de l'ensemble des procès-verbaux des Commissions Départementales de Recensement des Votes, ainsi que des pièces qui leur sont annexées, la Commission Nationale de Recensement des Votes, conformément aux dispositions de l'article LO.143 du Code électoral proclame, provisoirement, les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022 ainsi qu'il suit :

En chiffres En toutes lettres

7 036 466 sept millions trente-six mille quatre cent soixante-six

3 281 583 trois millions deux cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-trois

3 278 560 trois millions deux cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante

20 697 vingt mille six cent quatre-vingt-dix-sept

3 260 886 trois millions deux cent soixante mille huit cent quatre-vingt-six

46,64% quarante-six virgule soixante-quatre

Nombre d'électeurs inscrits... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Nombre de votants... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Nombre de votants, hors bureau originel... ... .

Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne.. Nombre de bulletins nuls... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Nombre de suffrages valablement exprimés... Taux de participation ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Rayer les mentions inutiles

ONT OBTENU

SCRUTIN MAJORITAIRE DEPARTEMENTAL 1°) Départements sur le territoire national

RÉGION DE DAKAR

1.- DEPARTEMENT DE DAKAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..Sept (07) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 2355 deux mille trois cent cinquante-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1306 mille trois cent six

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 4433 quatre mille quatre cent trente-trois

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 93493 quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-treize

5 COALITION BUNTI BI 621 six cent vingt et un

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 8273 huit mille deux cent soixante-treize

7 COALITION WALLU SENEGAL 11166 onze mille cent soixante-six

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 190131 cent quatre-vingt-dix mille cent trente et un 7

2.- DEPARTEMENT DE GUEDIAWAYE ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 287 deux cent quatre-vingt-sept

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 534 cinq cent trente-quatre

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1047 mille quarante-sept

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 28511 vingt-huit mille cinq cent onze

5 COALITION BUNTI BI 263 deux cent soixante-trois

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 3120 trois mille cent vingt

7 COALITION WALLU SENEGAL 4517 quatre mille cinq cent dix-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 49335 quarante-neuf mille trois cent trente-cinq 2

3.- DEPARTEMENT DE KEUR MASSAR ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 345 trois cent quarante-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 659 six cent cinquante-neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE

ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR SENEGAL 1127 mille cent vingt-sept

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 35637 trente-cinq mille six cent trente-sept

5 COALITION BUNTI BI 255 deux cent cinquante-cinq

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 2676 deux mille six cent soixante-seize

7 COALITION WALLU SENEGAL 4932 quatre mille neuf cent trente-deux

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 55275 cinquante-cinq mille deux cent soixante-quinze 2

4.- DEPARTEMENT DE PIKINE ... ... ... ... ... ... ... ... cinq (05) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 606 six cent six

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 588 cinq cent quatre-vingt-huit

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1354 mille trois cent cinquante-quatre

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 49814 quarante-neuf mille huit cent quatorze

5 COALITION BUNTI BI 224 deux cent vingt-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 4542 quatre mille cinq cent quarante-deux

7 COALITION WALLU SENEGAL 84741 quatre-vingt-quatre mille sept cent quarante et un 5

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 19339 dix-neuf mille trois cent trente-neuf

5.- DEPARTEMENT DE RUFISQUE ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 800 huit cents

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 761 sept cent soixante et un

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 3268 trois mille deux cent soixante-huit

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 47259 quarante-sept mille deux cent cinquante-neuf

5 COALITION BUNTI BI 767 sept cent soixante-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 3360 trois mille trois cent soixante

7 COALITION WALLU SENEGAL 5922 cinq mille neuf cent vingt-deux

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 64325 soixante-quatre mille trois cent vingt-cinq 2

RÉGION DE DIOURBEL

6.- DEPARTEMENT DE BAMBEY ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 677 six cent soixante-dix-sept

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 682 six cent quatre-vingt-deux

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 830 huit cent trente

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 23348 vingt-trois mille trois cent quarante-huit

5 COALITION BUNTI BI 169 cent soixante-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 748 sept cent quarante-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 3110 trois mille cent dix

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 24025 vingt-quatre mille vingt-cinq 2

7.- DEPARTEMENT DE DIOURBEL ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 564 cinq cent soixante-quatre

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 272 deux cent soixante-douze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 478 quatre cent soixante-dix-huit

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 29513 vingt-neuf mille cinq cent treize 2

5 COALITION BUNTI BI 272 deux cent soixante-douze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 1848 mille huit cent quarante-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 23522 vingt-trois mille cinq cent vingt-deux

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 2300 deux mille trois cents

8.- DEPARTEMENT DE MBACKE ... ... ... ... ... ... ... ... cinq (05) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1125 mille cent vingt-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1225 mille deux cent vingt-cinq

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 813 huit cent treize

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 36360 trente-six mille trois cent soixante

5 COALITION BUNTI BI 395 trois cent quatre-vingt-quinze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 3754 trois mille sept cent cinquante-quatre

7 COALITION WALLU SENEGAL 109358 cent neuf mille trois cent cinquante-huit 5

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 6071 six mille soixante et onze

RÉGION DE FATICK

9.- DEPARTEMENT DE FATICK ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 614 six cent quatorze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 294 deux cent quatre-vingt-quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 670 six cent soixante-dix

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 49948 quarante-neuf mille neuf cent quarante-huit 2

5 COALITION BUNTI BI 266 deux cent soixante-six

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 738 sept cent trente-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 1860 mille huit cent soixante

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 13627 treize mille six cent vingt-sept

10.- DEPARTEMENT DE FOUNDIOUGNE ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 559 cinq cent cinquante-neuf

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 208 deux cent huit

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 2100 deux mille cent

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 34592 trente-quatre mille cinq cent quatre-vingt-douze 2

5 COALITION BUNTI BI 2047 deux mille quarante-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 361 trois cent soixante et un

7 COALITION WALLU SENEGAL 18189 dix-huit mille cent quatre-vingt-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 2453 deux mille quatre cent cinquante-trois

11.- DEPARTEMENT DE GOSSAS ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 244 deux cent quarante-quatre

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 556 cinq cent cinquante-six

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 73 soixante-treize

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 14154 quatorze mille cent cinquante-quatre 1

5 COALITION BUNTI BI 273 deux cent soixante-treize

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 250 deux cent cinquante

7 COALITION WALLU SENEGAL 5185 cinq mille cent quatre-vingt-cinq

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 931 neuf cent trente et un

RÉGION DE KAFFRINE

12.- DEPARTEMENT DE BIRKELANE ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 3565 trois mille cinq cent soixante-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 122 cent vingt-deux

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 84 quatre-vingt-quatre

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 13982 treize mille neuf cent quatre-vingt-deux 1

5 COALITION BUNTI BI 615 six cent quinze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 229 deux cent vingt-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 7214 sept mille deux cent quatorze

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 929 neuf cent vingt-neuf

13.- DEPARTEMENT DE KAFFRINE ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 715 sept cent quinze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 376 trois cent soixante-seize

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 299 deux cent quatre-vingt-dix-neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 33007 trente-trois mille sept 2

5 COALITION BUNTI BI 687 six cent quatre-vingt-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 304 trois cent quatre

7 COALITION WALLU SENEGAL 1259 mille deux cent cinquante-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 16980 seize mille neuf cent quatre-vingts

14.- DEPARTEMENT DE KOUNGHEUL ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 5497 cinq mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 451 quatre cent cinquante et un

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL

173

cent soixante-treize

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 21638 vingt et un mille six cent trente-huit 2

5 COALITION BUNTI BI 556 cinq cent cinquante-six

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 308 trois cent huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 737 sept cent trente-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 11541 onze mille cinq cent quarante et un

15.- DEPARTEMENT DE MALEM HODDAR ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 702 sept cent deux

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1314 mille trois cent quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 197 cent quatre-vingt-dix-sept

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 12300 douze mille trois cents 1

5 COALITION BUNTI BI 188 cent quatre-vingt-huit

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 116 cent seize

7 COALITION WALLU SENEGAL 4338 quatre mille trois cent trente-huit

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 1313 mille trois cent treize

RÉGION DE KAOLACK

16.- DEPARTEMENT DE GUINGUINEO ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 171 cent soixante et onze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 147 cent quarante-sept

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 55 cinquante-cinq

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 15192 quinze mille cent quatre-vingt-douze 1

5 COALITION BUNTI BI 69 soixante-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 120 cent vingt

7 COALITION WALLU SENEGAL 12985 douze mille neuf cent quatre-vingt-cinq

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 1196 mille cent quatre-vingt-seize

17.- DEPARTEMENT DE KAOLACK ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 796 sept cent quatre-vingt-seize

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 681 six cent quatre-vingt-un

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1064 mille soixante-quatre

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 53450 cinquante-trois mille quatre cent cinquante 2

5 COALITION BUNTI BI 453 quatre cent cinquante-trois

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 1936 mille neuf cent trente-six

7 COALITION WALLU SENEGAL 3036 trois mille trente-six

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 44978 quarante-quatre mille neuf cent soixante-dix-huit

18.- DEPARTEMENT DE NIORO DU RIP... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1866 mille huit cent soixante-six

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 471 quatre cent soixante et onze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE

ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR SENEGAL 1992 mille neuf cent quatre-vingt-douze

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 42437 quarante-deux mille quatre cent trente-sept 2

5 COALITION BUNTI BI 2049 deux mille quarante-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 525 cinq cent vingt-cinq

7 COALITION WALLU SENEGAL 21841 vingt et un mille huit cent quarante et un

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 2957 deux mille neuf cent cinquante-sept

RÉGION DE KEDOUGOU

19.- DEPARTEMENT DE KEDOUGOU ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 188 cent quatre-vingt-huit

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 174 cent soixante-quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 151 cent cinquante et un

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 10195 dix mille cent quatre-vingt-quinze 1

5 COALITION BUNTI BI 64 soixante-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 197 cent quatre-vingt-dix-sept

7 COALITION WALLU SENEGAL 1028 mille vingt-huit

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 5761 cinq mille sept cent soixante et un

20.- DEPARTEMENT DE SALEMATA ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1574 mille cinq cent soixante-quatorze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 33 trente-trois

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 930 neuf cent trente

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 2641 deux mille six cent quarante et un 1

5 COALITION BUNTI BI 85 quatre-vingt-cinq

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 82 quatre-vingt-deux

7 COALITION WALLU SENEGAL 689 six cent quatre-vingt-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 121 cent vingt et un

21.- DEPARTEMENT DE SARAYA ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 124 cent vingt-quatre

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 47 quarante-sept

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 286 deux cent quatre-vingt-six

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 4418 quatre mille quatre cent dix-huit

5 COALITION BUNTI BI 26 vingt-six

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 38 trente-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 5688 cinq mille six cent quatre-vingt-huit 1

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 213 deux cent treize

RÉGION DE KOLDA

22.- DEPARTEMENT DE KOLDA ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1671 mille six cent soixante et onze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 331 trois cent trente et un

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 569 cinq cent soixante-neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 28749 vingt-huit mille sept cent quarante-neuf 2

5 COALITION BUNTI BI 268 deux cent soixante-huit

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 378 trois cent soixante-dix-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 1617 mille six cent dix-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 19321 dix-neuf mille trois cent vingt et un

23.- DEPARTEMENT DE MEDINA YORO FOULAH... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 2709 deux mille sept cent neuf

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 128 cent vingt-huit

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 86 quatre-vingt-six

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 16202 seize mille deux cent deux 2

5 COALITION BUNTI BI 433 quatre cent trente-trois

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 219 deux cent dix-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 5530 cinq mille cinq cent trente

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 629 six cent vingt-neuf

24.- DEPARTEMENT DE VELINGARA ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1788 mille sept cent quatre-vingt-huit

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 453 quatre cent cinquante-trois

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 682 six cent quatre-vingt-deux

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 36419 trente-six mille quatre cent dix-neuf 2

5 COALITION BUNTI BI 391 trois cent quatre-vingt-onze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 760 sept cent soixante

7 COALITION WALLU SENEGAL 1884 mille huit cent quatre-vingt-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 14362 quatorze mille trois cent soixante-deux

RÉGION DE LOUGA

25.- DEPARTEMENT DE KEBEMER ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 675 six cent soixante-quinze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1345 mille trois cent quarante-cinq

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 175 cent soixante-quinze

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 28052 vingt-huit mille cinquante-deux

5 COALITION BUNTI BI 272 deux cent soixante-douze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 572 cinq cent soixante-douze

7 COALITION WALLU SENEGAL 33115 trente-trois mille cent quinze 2

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 2463 deux mille quatre cent soixante-trois

26.- DEPARTEMENT DE LINGUERE... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 804 huit cent quatre

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 349 trois cent quarante-neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 210 deux cent dix

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 41072 quarante et un mille soixante-douze 2

5 COALITION BUNTI BI 224 deux cent vingt-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 360 trois cent soixante

7 COALITION WALLU SENEGAL 1457 mille quatre cent cinquante-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 15840 quinze mille huit cent quarante

27.- DEPARTEMENT DE LOUGA ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 655 six cent cinquante-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1026 mille vingt-six

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1145 mille cent quarante-cinq

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 42513 quarante-deux mille cinq cent treize 2

5 COALITION BUNTI BI 2669 deux mille six cent soixante-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 987 neuf cent quatre-vingt-sept

7 COALITION WALLU SENEGAL 2968 deux mille neuf cent soixante-huit

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 41302 quarante et un mille trois cent deux

RÉGION DE MATAM

28.- DEPARTEMENT DE KANEL ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 910 neuf cent dix

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 504 cinq cent quatre

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1499 mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 43332 quarante-trois mille trois cent trente-deux 2

5 COALITION BUNTI BI 199 cent quatre-vingt-dix-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 104 cent quatre

7 COALITION WALLU SENEGAL 2755 deux mille sept cent cinquante-cinq

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 632 six cent trente-deux

29.- DEPARTEMENT DE MATAM... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 303 trois cent trois

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 155 cent cinquante-cinq

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1049 mille quarante-neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 65798 soixante-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix-huit 2

5 COALITION BUNTI BI 271 deux cent soixante et onze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 302 trois cent deux

7 COALITION WALLU SENEGAL 1044 mille quarante-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 6490 six mille quatre cent quatre-vingt-dix

30.- DEPARTEMENT DE RANEROU-FERLO... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 121 cent vingt et un

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 50 cinquante

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 81 quatre-vingt-un

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 11417 onze mille quatre cent dix-sept 1

5 COALITION BUNTI BI 159 cent cinquante-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 47 quarante-sept

7 COALITION WALLU SENEGAL 99 quatre-vingt-dix-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 1183 mille cent quatre-vingt-trois

RÉGION DE SAINT LOUIS

31.- DEPARTEMENT DE DAGANA ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 572 cinq cent soixante-douze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 411 quatre cent onze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 612 six cent douze

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 38951 trente-huit mille neuf cent cinquante et un 2

5 COALITION BUNTI BI 247 deux cent quarante-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 696 six cent quatre-vingt-seize

7 COALITION WALLU SENEGAL 1999 mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 20101 vingt mille cent un

32.- DEPARTEMENT DE PODOR ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 769 sept cent soixante-neuf

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 274 deux cent soixante-quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 2104 deux mille cent quatre

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 91653 quatre-vingt-onze mille six cent cinquante-trois 2

5 COALITION BUNTI BI 155 cent cinquante-cinq

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 289 deux cent quatre-vingt-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 8049 huit mille quarante-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 1748 mille sept cent quarante-huit

33.- DEPARTEMENT DE SAINT LOUIS ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 414 quatre cent quatorze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 489 quatre cent quatre-vingt-neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 696 six cent quatre-vingt-seize

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 34472 trente-quatre mille quatre cent soixante-douze

5 COALITION BUNTI BI 361 trois cent soixante et un

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 1413 mille quatre cent treize

7 COALITION WALLU SENEGAL 2836 deux mille huit cent trente-six

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 45447 quarante-cinq mille quatre cent quarante-sept 2

RÉGION DE SEDHIOU

34.- DEPARTEMENT DE BOUNKILING ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 179 cent soixante-dix-neuf

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 94 quatre-vingt-quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1361 mille trois cent soixante et un

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 16028 seize mille vingt-huit 2

5 COALITION BUNTI BI 82 quatre-vingt-deux

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 114 cent quatorze

7 COALITION WALLU SENEGAL 15274 quinze mille deux cent soixante-quatorze

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 993 neuf cent quatre-vingt-treize

35.- DEPARTEMENT DE GOUDOMP ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1820 mille huit cent vingt

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 220 deux cent vingt

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 372 trois cent soixante-douze

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 17830 dix-sept mille huit cent trente

5 COALITION BUNTI BI 466 quatre cent soixante-six

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 314 trois cent quatorze

7 COALITION WALLU SENEGAL 845 huit cent quarante-cinq

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 18252 dix-huit mille deux cent cinquante-deux 2

36.- DEPARTEMENT DE SEDHIOU... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 399 trois cent quatre-vingt-dix-neuf

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 274 deux cent soixante-quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1135 mille cent trente-cinq

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 16226 seize mille deux cent vingt-six

5 COALITION BUNTI BI 110 cent dix

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 253 deux cent cinquante-trois

7 COALITION WALLU SENEGAL 884 huit cent quatre-vingt-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 19736 dix-neuf mille sept cent trente-six 2

RÉGION DE TAMBACOUNDA

37.- DEPARTEMENT DE BAKEL ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 896 huit cent quatre-vingt-seize

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 63 soixante-trois

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 171 cent soixante et onze

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 18749 dix-huit mille sept cent quarante-neuf 2

5 COALITION BUNTI BI 111 cent onze

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 118 cent dix-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 6233 six mille deux cent trente-trois

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 715 sept cent quinze

38.- DEPARTEMENT DE GOUDIRI ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 187 cent quatre-vingt-sept

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 194 cent quatre-vingt-quatorze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE

ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR SENEGAL 65 soixante-cinq

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 15013 quinze mille treize 1

5 COALITION BUNTI BI 747 sept cent quarante-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 89 quatre-vingt-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 619 six cent dix-neuf

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 6778 six mille sept cent soixante-dix-huit

39.- DEPARTEMENT DE KOUMPENTOUM... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 262 deux cent soixante-deux

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 2499 deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 350 trois cent cinquante

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 17231 dix-sept mille deux cent trente et un 2

5 COALITION BUNTI BI 67 soixante-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 81 quatre-vingt-un

7 COALITION WALLU SENEGAL 7524 sept mille cinq cent vingt-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 745 sept cent quarante-cinq

40.- DEPARTEMENT DE TAMBACOUNDA... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 864 huit cent soixante-quatre

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 991 neuf cent quatre-vingt-onze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 3167 trois mille cent soixante-sept

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 28915 vingt-huit mille neuf cent quinze 2

5 COALITION BUNTI BI 199 cent quatre-vingt-dix-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 611 six cent onze

7 COALITION WALLU SENEGAL 1957 mille neuf cent cinquante-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 14243 quatorze mille deux cent quarante-trois

RÉGION DE THIES

41.- DEPARTEMENT DE MBOUR ... ... ... ... ... ... ... ... quatre (04) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1045 mille quarante-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1062 mille soixante-deux

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 3484 trois mille quatre cent quatre-vingt-quatre

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 68413 soixante-huit mille quatre cent treize 4

5 COALITION BUNTI BI 464 quatre cent soixante-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 4719 quatre mille sept cent dix-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 5306 cinq mille trois cent six

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 63796 soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-seize

42.- DEPARTEMENT DE THIES ... ... ... ... ... quatre (04) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 2028 deux mille vingt-huit

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1704 mille sept cent quatre

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 8509 huit mille cinq cent neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 69279 soixante-neuf mille deux cent soixante-dix-neuf

5 COALITION BUNTI BI 846 huit cent quarante-six

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 5878 cinq mille huit cent soixante-dix-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 7241 sept mille deux cent quarante et un

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 83960 quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante 4

43.- DEPARTEMENT DE TIVAOUANE... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 1291 mille deux cent quatre-vingt-onze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 1434 mille quatre cent trente-quatre

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 1789 mille sept cent quatre-vingt-neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 51457 cinquante et un mille quatre cent cinquante-sept

5 COALITION BUNTI BI 527 cinq cent vingt-sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 2202 deux mille deux cent deux

7 COALITION WALLU SENEGAL 6234 six mille deux cent trente-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 60163 soixante mille cent soixante-trois 2

RÉGION DE ZIGUINCHOR

44.- DEPARTEMENT DE BIGNONA ... ... ... ... ... ... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 385 trois cent quatre-vingt-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 272 deux cent soixante-douze

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 313 trois cent treize

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 17314 dix-sept mille trois cent quatorze

5 COALITION BUNTI BI 189 cent quatre-vingt-neuf

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 270 deux cent soixante-dix

7 COALITION WALLU SENEGAL 718 sept cent dix-huit

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 44484 quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-

quatre 2

45.- DEPARTEMENT D'OUSSOUYE ... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 46 quarante-six

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 58 cinquante-huit

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 30 trente

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 3705 trois mille sept cent cinq

5 COALITION BUNTI BI 100 cent

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 54 cinquante-quatre

7 COALITION WALLU SENEGAL 224 deux cent vingt-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 8959 huit mille neuf cent cinquante-neuf 1

46.- DEPARTEMENT DE ZIGUINCHOR... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 372 trois cent soixante-douze

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 313 trois cent treize

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 306 trois cent six

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 18024 dix-huit mille vingt-quatre

5 COALITION BUNTI BI 234 deux cent trente-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 439 quatre cent trente-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 943 neuf cent quarante-trois

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 37498 trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit 2

2°) Départements de l'extérieur

47.- DEPARTEMENT AFRIQUE AUSTRALE... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 2 deux

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 9 neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 3 trois

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 559 cinq cent cinquante-neuf

5 COALITION BUNTI BI 16 seize

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 13 treize

7 COALITION WALLU SENEGAL 37 trente-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 905 neuf cent cinq 1

48.- DEPARTEMENT AFRIQUE DE L'OUEST... ... ... ... ... trois (03) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 88 quatre-vingt-huit

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 89 quatre-vingt-neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 124 cent vingt-quatre

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 7318 sept mille trois cent dix-huit 3

5 COALITION BUNTI BI 38 trente-huit

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 300 trois cents

7 COALITION WALLU SENEGAL 883 huit cent quatre-vingt-trois

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 5314 cinq mille trois cent quatorze

49.- DEPARTEMENT DE AFRIQUE DU CENTRE... ... ... deux (02) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 38 trente-huit

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 17 dix-sept

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 70 soixante-dix

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 8029 huit mille vingt-neuf 2

5 COALITION BUNTI BI 33 trente-trois

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 105 cent cinq

7 COALITION WALLU SENEGAL 2093 deux mille quatre-vingt-treize

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 554 cinq cent cinquante-quatre

50.- DEPARTEMENT AFRIQUE DU NORD... ... ... ... ... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 13 treize

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 19 dix-neuf

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 33 trente-trois

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 1760 mille sept cent soixante

5 COALITION BUNTI BI 634 six cent trente-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 138 cent trente-huit

7 COALITION WALLU SENEGAL 264 deux cent soixante-quatre

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 3149 trois mille cent quarante-neuf 1

51.- DEPARTEMENT AMERIQUE OCEANIE... ... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 8 huit

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 7 sept

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 96 quatre-vingt-seize

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 869 huit cent soixante-neuf

5 COALITION BUNTI BI 7 sept

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 116 cent seize

7 COALITION WALLU SENEGAL 153 cent cinquante-trois

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 4152 quatre mille cent cinquante-deux 1

52.- DEPARTEMENT DE ASIE ET MOYEN ORIENT... ... ... un (01) siège à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 3 trois

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 4 quatre

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 7 sept

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 414 quatre cent quatorze

5 COALITION BUNTI BI 2 deux

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 15 quinze

7 COALITION WALLU SENEGAL 20 vingt

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 460 quatre cent soixante 1

53.- DEPARTEMENT EUROPE DE L'OUEST DU CENTRE ET DU NORD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . trois (03) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 135 cent trente-cinq

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 60 soixante

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 369 trois cent soixante-neuf

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 6471 six mille quatre cent soixante et onze

5 COALITION BUNTI BI 33 trente-trois

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 269 deux cent soixante-neuf

7 COALITION WALLU SENEGAL 547 cinq cent quarante-sept

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 10163 dix mille cent soixante-trois 3

54.- DEPARTEMENT EUROPE DU SUD... ... ... ... ... trois (03) sièges à pourvoir

N° LISTE DES CANDIDATS SUFFRAGES OBTENUS Nombre

de sièges

En Chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 36 trente-six

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 34 trente-quatre

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR

SENEGAL 87 quatre-vingt-sept

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 4014 quatre mille quatorze

5 COALITION BUNTI BI 24 vingt-quatre

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 553 cinq cent cinquante-trois

7 COALITION WALLU SENEGAL 18848 dix-huit mille huit cent quarante-huit 3

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 2801 deux mille huit cent un

SCRUTIN PROPORTIONNEL NATIONAL

Quotient national 61 526,151

N° Listes de candidats Nombre de suffrages Nombre de sièges

En chiffres En toutes lettres

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 44 862 quarante-quatre mille huit cent soixante-deux 1

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 25 833 vingt-cinq mille huit cent trente-trois 0

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR SENEGAL 52 173 cinquante-deux mille cent soixante-treize 1

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 1 518 137 un million cinq cent dix-huit mille cent trente-sept 25

5 COALITION BUNTI BI 20 922 vingt mille neuf cent vingt-deux 0

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 56 303 cinquante-six mille trois cent trois 1

7 COALITION WALLU SENEGAL 471 517 quatre cent soixante et onze mille cinq cent dix-sept 8

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 1 071 139 un million soixante et onze mille cent trente-neuf 17

En conséquence de tout ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article L193 du code électoral, la commission déclare provisoirement élus :

COALITION BOKK GIS GIS /LIGGEY

Proportionnel

1 PAPA DIOP 100060857 M Comptable

COALITION ALTERNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE/AAR SENEGAL

Proportionnel

1 THIERNO ALASSANE SALL 104914058 M INGENIEUR

COALITION BENNO BOKK YAAKAAR

Proportionnel

1 AMINATA TOURE 101638616 F Economiste

2 AMADOU BA 102351723 M Inspecteur des Impôts et Domaines

3 AISSATOU SOW 100656418 F Enseignante

4 ABDOULAYE DIOUF SARR 103913373 M Economiste

5 MARIAMA SARR 100000028 F Enseignante

6 ABDOULAYE BALDE 100523198 M Juriste

7 AMINATA GUEYE 104848328 F Ingénieur en D.L

8 CHEIKH TIDIANE GADIO 100031092 M Consultant international

9 SOKHNA DIENG 100316032 F Journaliste

10 MOUHAMADOU NGOM 100876038 M Opérateur économique

11 NDEYE LUCIE CISSE 100197901 F Professeur

12 NICOLAS NDIAYE 103363180 M Enseignant

13 SIRA NDIAYE 100326488 F Gestionnaire

14 DEMBA DIOP 100316044 M Administrateur de société

15 MARIETOU DIENG 103594216 F Ingénieur microbiologie

16 ABDOU MBOW 100000048 M Journaliste

17 MAME GUEYE DIOP 100233611 F Cadre administratif

18 SEYDOU DIOUF 106712034 M Economiste

19 AMINATA DIA 106228496 F Chef comptable

20 CHEIKH ABDOUL AHAD MBACKE 100809705 M Economiste

21 ADJI DIARRA MERGANE 105269182 F Spécialiste en communication

22 CHEIKH SECK 100326375 M Ingénieur financier

23 NDEYE FATOU GUISSE 100555853 F Secrétaire

24 MALICK DIOP 100791532 M Pharmacien

25 YEYA DIALLO 106385334 F Juriste

DIOURBEL

1 MALICK FALL 100257004 M Entrepreneur

2 FATOU DIANE 105206724 F economiste

FATICK

1 KARIM SENE 100326147 M Opérateur économique

2 MAME FATOU NDIAYE 101514290 F Agent commercial

FOUNDIOUGNE

1 SEYDOU DIANKO 100434016 M Opérateur économique

2 ADAMA BOUCOUNTA THIOR 103261865 F Hôtelière

GOSSAS

1 ADAMA DIALLO 100452844 M Administrateur civil

BIRKILANE

1 NDEURY LOUM 100160560 M Opérateur économique

KAFFRINE

1 ABDOULAYE SAYDOU SOW 106703478 M Administrateur civil

2 AMY NDIAYE 100263197 F Opératrice économique

KOUNGHEUL

1 MOUHAMAD DIENG 100192512 M Opérateur économique

2 FANTA SALL 101169892 F Commerçante

MALEM HODAR

1 ALY NDAO 100363501 M Cultivateur

GUINGUINEO

1 MANDIAYE KEBE 101125166 M Administrateur de société

KAOLACK

1 PAPA MADEMBA BITEYE 100904802 M Ingénieur en électromécanique

2 ASTOU NDIAYE 106645167 F Gestionnaire

NIORO DU RIP

1 ALY MANE 102656735 M Administrateur de société

2 SOUKEYE BA 100187580 F Opératrice économique

KEDOUGOU

1 OUSMANE SYLLA 121010495 M Ingénieur

SALEMATA

1 MOUSSA SOUARE 100236003 M enseignant

KOLDA

1 IDRISSA BALDE 102470359 M Enseignant

2 KHADIDIATOU THIAM 101175719 F Enseignante

MEDINA YORO FOULA

1 MAMADOU CISSE 100103380 M Commerçant

2 COUMBA NDIAYE 100304982 F Ménagère

VELINGARA

1 MAMADOU OURY BAILO DIALLO 100309516 M Opérateur économique

2 AMINATOU DIAO 103678964 F Ménagère

LINGUERE

1 ALY NGOUILLE NDIAYE 100483743 M Ingénieur

2 HANIYEU MBENGUE 104631110 F Commerçante

LOUGA

1 THIORO FALL NDIAYE 106406690 F Pharmacienne

2 DEMBA KA 100070889 M STATICIEN

KANEL

1 DAOUDA DIA 100326279 M Opérateur économique

2 RAQUI DIALLO 106265121 F Opératrice économique

MATAM

1 MAMADOU DIAW 100265477 M Anesthésiste

2 RAMATA SAIDOU MBODJI 101084238 F Ménagère

RANEROU FERLO

1 ALIOU DEMBA SOW 100316280 M Eleveur

DAGANA

1 AMADOU MAME DIOP 106842690 M Pharmacien

2 SOKHNA MBODJ 103050793 F Opératrice économique

PODOR

1 ABDOULAYE DAOUDA DIALLO 100000006 M Inspecteur des impôts et domaines

2 YETTA SOW 106462546 F Secrétaire

BOUNKILING

1 OUMAR SOUVANE CISSE 100467832 M Opérateur économique

2 KARDIATA DIOL 100190925 F Commerçante

BAKEL

1 IBRAHIMA BABA SALL 101172732 M Conseiller

2 AMY YAYA DIALLO 102351611 F Agent administratif

GOUDIRY

1 DJIMO SOUARE 100312316 M Agent administratif

KOUMPENTOUM

1 EL IBRAHIMA NDIAYE 100381002 M Commerçant

2 TENING DIAO 100356916 F Eleveuse

TAMBACOUNDA

1 BILALY BA 106559127 M Ingénieur

2 AWA DIAGNE 100326471 F Agent commercial

MBOUR

1 ELHADJI OMAR YOUM 100316016 M Avocat

2 YACINE NDAO 100326106 F DEPUTE

3 OMAR SY 103461019 M Chef d'entreprise

4 MADELEINE NDOUR 100345769 F Enseignante

AFRIQUE DE L'OUEST

1 DIAL SANE 980035607 F Commerçante

2 IBRAHIMA SAKHO 980324552 M Commerçant

3 AMINATA NDAO 980048758 F Professeur d'arabe

AFRIQUE DU CENTRE

1 SOKHNA BA 980217865 F Agent administratif

2 BARANE FOFANA 980606280 M Commerçant

COALITION LES SERVITEURS/MPR

PROPORTIONNEL

1 PAPA DJIBRIL FALL 103936801 M JOURNALISTE

GRANDE COALITION WALLU SENEGAL

PROPORTIONNEL

1 ABDOULAYE WADE 110000499 M AVOCAT

2 ROKHAYA DIOUF 100409975 F MENAGERE

3 MAMADOU LAMINE THIAM 100326454 M PROFESSEUR

4 WORAYE SARR 100486002 F Monitrice en langue nationale

5 MAMADOU LAMINE DIALLO 105269911 M INGENIEUR ECONOMISTE

6 KHADY DIEYE 100486459 F TRANSFORMATRICE

7 ABDOULAYE DIOP 102760225 M ENSEIGNANT

8 NAFISSATOU DIALLO 106497635 F OPERATRICE ECONOMIQUE

PIKINE

1 NDIAGA NIANG 100655853 M INGENIEUR

2 MAME DIARRA FAM 980154111 F INFIRMIERE

3 CHEIKH ALIOU BEYE 100547192 M CONSULTANT

4 FATOU GUEYE 100555106 F COMMERCANTE

5 MOUSSA FALL 100723299 M TAILLEUR

MBACKE

1 CHEIKH ABDOU MBACKE 100084242 M OPERATEUR ECONOMIQUE

2 SOKHNA ASTOU MBACKE 101838574 F COMMERCANTE

3 CHEIKH THIORO MBACKE 100628819 M CHEF RELIGEUX

4 FATMA MBODJI 100093369 F COMMERCANTE

5 SERIGNE ABDOU MBACKE NDAO 100019143 M PROFESSEUR

SARAYA

1 MADY DANFAKHA 100352558 M INSTITUTEUR

KEBEMER

1 OUSMANE THIAM 102431420 M

2 MAIMOUNA SOW 100421335 F MENAGERE

EUROPE DU SUD

1 ALIOU GUEYE 980186964 M OPERATEUR ECONOMIQUE

2 MAME BOUSSO GUEYE 980123011 F COMMERCANTE

3 AMADOU DIALLO 980191487 M TECHNICIEN LABO

COALITION YEWWI ASKAN BI

PROPORTIONNEL

1 OUMAR SY 103596164 M Cadre aviation civile

2 DABA WAGNANE 101392505 F Opératrice économique

3 MALICK KEBE 100088029 M Interpréte judiciaire

4 AWA DIENE 106422327 F Opératrice économique

5 SAMBA DANG 100242227 M Enseignant

6 FATOU SAGNA 103349565 F Commerçante

7 BASSIROU GOUDIABY 103989392 M Enseignant chercheur

8 ROKHY NDIAYE 105296655 F Professeur

9 SANOU DIONE 980187144 M Logisticien

10 AMINATA DIENG 104095993 F Agent de voyage

11 ASSANE DIOP 101071082 M Enseignant

12 SYRA NDOYE SALL 103747517 F Opératrice économique

13 MAMADOU NIANG 101948743 M Entrepreneur

14 RAMATOULAYE BODIAN 101961146 F Secrétaire

15 THIERNO DIOP 100483954 M Enseignant

16 SOKHNA BA 101304547 F Juriste

17 ISMAILA DIALLO 100389900 M Pharmacien

DAKAR

1 BARTHELEMY TOYE DIAS 100090791 M Administrateur de société

2 FATOU BA 120328401 F Conseiller communal

3 BABACAR MBENGUE 100031010 M Entrepreneur

4 NDIALOU BATHILY 105890118 F Gestionnaire

5 ABASS FALL 100147309 M Enseigant

6 NDEYE YACINE NGOUDA DIENE 101659361 F Commercante

7 SERIGNE ABO MBACKE THIAM 100104877 M Juriste

GUEDIAWAYE

1 AHMED AIDARA 102097237 M Journaliste

2 RAMA CISSOKHO 100992741 F Délégue

KEUR MASSAR

1 FATOU SOW 103721192 F Promotrice immobilière

2 MODOU BARA GAYE 100653509 M Manager de projet

RUFISQUE

1 OUMAR CISSE 103606861 M Juriste

2 ROKHAYA DIOP 100556995 F Commerçante

BAMBEY

1 MAME SAYE NDIAYE 100427936 F Ménagère

2 ABDOU DIENG 101701508 M Contrôleur

SAINT-LOUIS

1 BABACAR MBAYE 101591583 M Comptable

2 ANTA GAYE 102733719 F Commerçante

GOUDOMP

1 CHERIF AHMED DICKO 100173409 M Enseignant

2 FATOUMATA DABO 103385072 F Ménagère

SEDHIOU

1 MOHAMED AYIB SALIM DAFFE 102066419 M Consultant

2 NAFI FOFANA 103323179 F Ménagère

THIES

1 BIRAME SOULEYE DIOP 101917030 M Inspecteur des impôts

2 ARAME NDIAYE 103138938 F Ménagère

3 ALASSANE NDOYE 100370357 M Chauffeur

4 LEMOU TOURE NDIAYE 100435494 F Commerçante

TIVAOUNE

1 FATOU GAYE 101672262 F Retraitée

2 MASSATA SAMB 120058980 M Commerçant

BIGNONA

1 BACARY DIEDHIOU 104192177 M Inspecteur d'éducation

2 GNIMA GOUDIABY 100074156 F Pharmacienne

OUSSOUYE

1 ALPHONSE MANE SAMBOU 101241432 M Economiste

ZIGUINCHOR

1 GUY MARIUS SAGNA 100250268 M Assistant social

2 OULIMATA SIDIBE 100503730 F Enseignante

AFRIQUE AUSTRALE

1 LAMINE FAYE 980059865 M Commerçant

AFRIQUE DU NORD

1 MOHAMADOU MANSOR KEBE 980187584 M Artiste plasticien

AMERIQUE OCEANIE

1 AICHA TOURE 980234775 F Enseignante

ASIE ET MOYEN ORIENT

1 GORA NDOYE 980647585 M Ménagère

EUROPE OUEST CENTRE NORD

1 ALIOUNE SALL 980185672 M Ingénieur en informatique

2 NDEYE SATALA DIOP 980023518 F Commerçante

3 IBRAHIMA DIOP 980145283 M Etudiant

TABLEAU RECAPITULATIF

N° Listes de candidats Nombre de sièges majoritaire Nombre de sièges proportionnel Nombre de sièges total

1 COALITION BOKK GIS GIS / LIGGEY 0 1 1

2 COALITION NAATAANGUE ASKAN WI 0 0 0

3 COALITION ALTEDRNATIVE POUR UNE ASSEMBLEE DE RUPTURE /AAR SENEGAL 0 1 1

4 COALITION BENNO BOKK YAAKAAR 57 25 82

5 COALITION BUNTI BI 0 0 0

6 COALITION LES SERVITEURS / M. P. R 0 1 1

7 COALITION WALLU SENEGAL 16 8 24

8 COALITION YEWWI ASKAN WI 39 17 56

OBSERVATIONS et RECLAMATIONS (2)

La Commission nationale de recensement des votes :

Sur les faits :

Par requête écrite datée du 03 août 2022, Maîtres Ousmane SEYE et El hadji Amadou SALL, mandataires de la coalition " Benno Bok Yaakar " dans la Commission nationale de recensement des votes, ont sollicité, à titre principal, l'annulation du vote dans le Département de Goudomp et, subsidiairement, celle des résultats constatés par les procès- verbaux figurant dans ladite requête et le redressement des résultats du Département de Goudomp ;

A ces fins, ils ont exposé ce qui suit :

" 1°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 1 de Manecounda : les votants hors bureaux ne sont pas identifiés, contrairement aux dispositions de l'article R 60 du code électoral

2°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 3 de Birkama : le nombre de suffrages valablement exprimés n'est pas indiqué dans le procès-verbal ainsi que le nombre de bulletins nuls. L'heure de clôture du scrutin n'est pas non plus indiquée en violation de l'article R 59 du code électoral.

3°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 1 de la commune de Baghere la répartition des voix obtenues par les différentes listes de candidatures n'a pas été faite. L'heure de clôture du scrutin n'a pas, non plus, été indiquée en violation de l'article R 59 du code électoral ;

4°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 3 de la commune de Goudomp, les votants hors bureaux ne sont pas identifiés en violation de l'article R 60 CE. L'heure de clôture du scrutin n'a pas, non plus, été indiquée en violation de R 59 CE.

5°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 2 de la commune de Goudomp, les suffrages exprimés ne sont pas indiqués ainsi que les bulletins nuis. Les votants hors bureaux ne sont pas non plus identifiés.

6°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 1 de l'école 2 de la commune de Goudomp, les votants hors bureaux ne sont pas identifiés.

7°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote numéro 2 de la commune de Baghere, l'heure du scrutin a été prorogée. Cependant l'arrêté N° 171 du 31 juillet 2022 dont est fait référence fixe la composition des membres du bureau de vote.

8°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote N° 1 de la commune de Simbandi Balante, les votants hors bureaux ne sont pas identifiés et l'heure de clôture du scrutin n'a pas été indiquée.

8°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote N° 2 de la commune de Simbandi Balante, le nombre de votants n'est pas indiqué ainsi que le nombre de suffrages exprimés et le nombre de bulletins nuls.

9°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote N° 1 de la commune de Simbandi Balante le procès-verbal des opérations électorale n'a été signé ni par le président, ni par les membres du bureau de vote, ni par les représentants des coalitions, bien que leur présence soit signalée.

10°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote N° 1 de Yarang Balante, le procès-verbal n'a pas été signé par le président de la commission du bureau du vote et l'heure de clôture du scrutin n'a pas été indiquée.

11°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote N° 2 de Yarang Balante, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de bulletins nuls n'ont pas été indiqués. L'heure de clôture du scrutin n'a pas non plus été indiquée.

12°/ Sur le procès-verbal du bureau de vote N° 1 de Yarang Balante, le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de bulletins nuis n'ont pas été mentionnés. Le secrétaire du bureau n'a pas, non plus, signé le procès-verbal.

Toutes ces omissions substantielles et manquements notoire attestent que les PV n'ont pas été rédigés au niveau des bureaux de vote mais, confectionnés dans d'autres endroits autres que les bureaux de vote. Des électeurs ont été appréhendés dans le département avec des enveloppes contenant des bulletins de vote de Yewwi Askan Wi. Il s'agit d'une fraude massive organisée qui a fondamentalement entaché la sincérité du vote dans le département de Goudomp. " ;

Par requêtes verbales, respectivement, datées des 3 et 4 août 2022, Déthié FALL, mandataire de la coalition " Yewwi Askan Wi " a demandé à la commission nationale de leur permettre ,d'une part, de copier les procès - verbaux d'un certain nombre de bureaux de vote ou ,à tout le moins, d'en prendre des photographies et ,d'autre part, de consulter tous les procès - verbaux de tous les bureaux de votes des départements de Podor, Ranérou Ferlo, Matam et Kanel en soutenant que la consultation opérée sur certains procès - verbaux leur a permis de suspecter des anomalies possibles sur d'autres et qu'ils voudraient vérifier pour s'en assurer ; Ils ont ajouté que, compte tenu du fait que la loi permet à la commission nationale de proclamer ses résultats jusqu'au vendredi à minuit , il n'y a aucune urgence à ne pas les laisser exercer leur droit de compulsion ;

LA DECISION :

SUR LA REQUÊTE DE LA COALITION " BENNO BOKK YAAKAAR " :

Sur la demande d'annulation du vote dans le Département de Goudomp :

Considérant qu'une fin de non - recevoir d'ordre public doit être soulevée d'office, notamment lorsqu'elle est relative à une règle de compétence ratione materiae ;

Qu'il résulte des articles L.89 et LO.143 du code électoral que la Commission nationale de recensement des votes, dans ses opérations de recensement, ne peut procéder qu'à des rectifications des procès - verbaux des commissions départementales de recensement des votes en annulant ou en redressant, le cas échéant, des procès - verbaux de bureaux de votes ;

Que seul le Conseil constitutionnel est compétent pour se prononcer sur une demande en annulation d'une opération électorale ainsi qu'il est dit aux articles 92 de la Constitution et LO. 195 et suivants du code électoral ;

Qu'il convient, en conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande précitée ;

Sur la demande d'annulation des procès - verbaux des bureaux de vote :

Considérant que, dans la requête, il est fait grief aux procès - verbaux incriminés l'absence d'indications du nombre de suffrages valablement exprimés, de votants, de bulletins nuls, de l'heure de clôture du scrutin, de la répartition des voix et la non - identification des votants hors bureau ;

Considérant que le défaut de ces indications et précisions dans les procès - verbaux des bureaux de vote ne peut engendrer leur annulation dès lors qu'il n'existe aucune disposition légale ayant prévu une telle sanction ;

Que ces moyens, inopérants, doivent être rejetés ;

Considérant, relativement au défaut de signature des procès - verbaux des bureaux de vote N°1 de la commune de Simbandi Balante, 1 et 2 de Yarang Balante par le président et/ou un ou des membres des bureaux ainsi que des représentants des coalitions, il y a lieu de relever que, selon les dispositions de l'article R.72, alinéa 4, du code électoral que cette seule circonstance n'emporte pas, en elle-même, nullité ;

Qu'elle constitue simplement un des éléments dont l'organe compétent pour le recensement des votes doit tenir compte pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur lesdits procès - verbaux ;

Considérant que les requérants procèdent par simples affirmations sans verser à la commission des éléments de preuve lui permettant d'apprécier utilement leurs allégations ;

Qu'il n'est pas, non plus, produit aux débats le moindre élément d'où la commission pourrait tirer la preuve que la sincérité des résultats incriminés a été remise en cause ;

Qu'il y a lieu dire qu'ils n'établissent pas suffisamment leur moyen et le rejeter ;

SUR LES REQUÊTES DE LA COALITION " YEWWI ASKAN WI " :

Considérant que selon les termes du dernier alinéa de l'article LO.142 du code électoral, les membres de la commission nationale, notamment les mandataires des partis ou coalitions en lice, ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès - verbal ;

Que, sous ce rapport, la commission a permis, toute la journée du 03 août 2022, aux mandataires des coalitions présents de compulser tous les documents électoraux disponibles à leur rythme et convenance ;

Que n'étant point une commission d'investigation, ni une juridiction, mais un organe de recensement tenu à un délai de rigueur pour la proclamation des résultats provisoires, elle ne saurait rester à la disposition des compétiteurs pour leur permettre de rechercher, indéfiniment, des griefs contre des procès - verbaux de bureaux de vote qu'ils sont censés détenir aux termes de l'article L.86, alinéa 1er, du code électoral ;

Qu'il échet, dès lors, de rejeter les requêtes de la coalition " Yewwi Askan Wi " précitées ;

Considérant, qu'au total, il y a lieu :

Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en annulation des opérations de vote du département de Goudomp ;

Rejeter le surplus de la requête de la coalition " Benno Bokk Yaakaar " ainsi que celles de la coalition " Yewwi Askan Wi " ;

Sont annexés à l'original de ce procès-verbal, pour être immédiatement transmis au Président du Conseil Constitutionnel : L'ensemble des pièces relatives aux opérations électorales.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... (3) pages supplémentaires d'observations et de réclamations (4)

NB : Tous les membres de la Commission (les magistrats et les représentants des listes de candidats) ainsi que le représentant de la CENA doivent recevoir un exemplaire du procès-verbal.

Une copie est remise au Préfet du Département de Dakar pour les archives

Procès-verbal dressé en... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (3) exemplaires

Fait à Dakar le 04 août 2022

Ont signé :

M agistrat, Président Ciré Aly BA

M agistrat, Membre Ousmane Chimère DIOUF.

M agistrat, Membre Mamadou DIOUF

L e Représentant de la CENA Issa SALL

Les représentants des listes de candidats

