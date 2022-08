Cameroun: La banane reprend des couleurs à l'export

Le Cameroun a exporté 13.203 tonnes de banane en juillet 2022 représentant une hausse de l'ordre de 6% par rapport à la même période un an auparavant, selon les statistiques publiés ce jeudi par l'Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM).

Cette performance, malgré une baisse de plus de 4.000 tonnes par rapport à juin dernier, a confirmé une progression en dents de scie du troisième produit d'exportation du pays derrière le pétrole (plus de 40%) et le bois en grumes ou scié (15%).

Les productions des cinq mois du premier semestre de cette année, a-t-on constaté de la même source, sont également montées par rapport à la même période de l'année dernière.

Elle a traduit néanmoins une reprise progressive d'un secteur fortement sinistré entre 2017 et 2019, au plus fort des revendications sécessionnistes anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les principaux bassins de production où les plantations et outils de production furent fortement saccagés par des bandes armées.

Par ordre d'importance, la production locale actuelle est principalement portée par les Plantations du Haut Penja (PHP), la Cameroon Development Corporation (CDC) et Boh Plantations Limited (BPL).