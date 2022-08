Cameroun: La FECAFOOT et le PNUD vont construire 10 stades au pays

Le projet est contenu dans le partenariat stratégique entre la Fédération Camerounaise de Football et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce projet a été officiellement lancé ce jeudi 4 août 2022 au Hilton hôtel de Yaoundé, en présence du Ministre délégué auprès du Ministre des Finances, du Secrétaire général du Ministère des Sports et de l'Education Physique et de plusieurs ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités au Cameroun.

Une cérémonie meublée par plusieurs allocutions. Après le mot de bienvenue du 4e adjoint de la Mairie de ville de Yaoundé, le Représentant résident du PNUD a présenté le projet qui va permettre au Cameroun de se doter de 10 stades de proximité sur l'ensemble du territoire national. Jean-Luc STALON annonce la disponibilité des fonds pour les deux premiers stades (BAMENDA et KOUSSERI) pour un montant de près de 1,5 milliard de francs cfa. Toutefois, il invite les partenaires sociaux, les fédérations et les bailleurs de fonds à se mettre ensemble pour rechercher un peu plus de 7 milliards de francs cfa nécessaires pour la construction des 8 autres stades.

En prenant la parole, le Président de la Fédération Camerounaise de Football a salué l'initiative, qui selon lui, rentre dans son vaste projet de reconstruction du football camerounais. En poursuivant son propos, Samuel Eto'o a insisté sur la nécessité de construire les victoires futures en se basant sur le développement des infrastructures sportives.

Et c'est justement à ce titre qu'il a remercié le Président de la République Paul BIYA pour le programme national de développement des infrastructures sportives, qui a permis à notre pays de se doter des stades qui sont le symbole de la puissance du Cameroun dans l'univers mondial du sport.

Construire un stade pour Monsieur Eto'o, c'est construire le développement, c'est redonner espoir aux jeunes là où le désespoir s'est installé. Il a promis de mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité et le succès du projet " Sport et Développement ".