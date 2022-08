Cameroun: Semaine de l'innovation gagnant-gagnant de Huawei - Le passage à la 5.5G se précise

Huawei, le leader mondial d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents a lancé sa semaine dédiée à l'innovation par la présentation des solutions technologiques pouvant améliorer la construction de l'avenir du numérique et de l'intelligence artificielle a l'exemple de la 5.5G

À cette occasion, David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration et président du conseil d'administration de l'infrastructure TIC de Huawei, a prononcé un discours liminaire intitulé " l'innovation, un éclairage pour l'ère de la 5.5G ". Dans ce discours, Wang a évoqué la prochaine évolution de la technologie 5G, que la société a baptisée 5.5G, et la feuille de route de l'industrie en matière d'innovation pour les cinq à dix prochaines années.

" À l'horizon 2025, la diversité et l'ampleur des besoins en matière de services de réseau créeront un nouveau marché potentiel considérable ", a-t-il déclaré. Il a poursuivi en ces termes : " Nous sommes ici pour discuter de ces opportunités avec les opérateurs et les partenaires du secteur, et explorer les innovations dont nous avons besoin pour ouvrir la voie à la 5.5G. "

Il faut noter que la 5.5G a été présentée pour la première fois par Huawei lors du 11e Forum mondial du haut débit mobile en 2020, et la F5.5G (ou 5.5G fixe) lors du Sommet mondial des analystes en avril dernier. Depuis lors, le secteur n'a cessé de bouillonner de nouvelles idées et de meilleures pratiques.

Une multitude de nouvelles exigences placeront la barre plus haut pour les infrastructures TIC de la prochaine génération

A en croire M. Wang, les nouveaux développements de la technologie numérique doivent permettre une expérience en temps réel, engageante et plus immersive dans le monde numérique, et rendre progressivement disponible une expérience de réseau à 10 Gbps partout sur la planète.

Dans le domaine industriel par exemple, le numérique s'est déjà engagé sur une voie rapide. L'Intelligence artificielle sera elle aussi pleinement intégrée aux processus de production des entreprises, et la taille du marché de l'IoT 5.5G augmentera rapidement.

Notons tout de même que si la nouvelle en informatique traîne le pas , c'est en grosse partie à cause de l'utilisation déséquilibrée des ressources des centres de données , la faible efficacité énergétique et même les murs de memoire.

Il est donc question d'innover au niveau de l'architecture et des systèmes pour stimuler l'offre en matière d'informatique afin de relever ces défis

Six caractéristiques de la 5.5G

Premièrement, c'est une expérience utilisateur à 10 Gbps.

La 5.5G offrira une expérience d'utilisateur de 10 Gbps grâce à la technologie MIMO qui offre une plus grande largeur de bande, une meilleure efficacité spectrale et une modulation d'ordre supérieur. Grâce à des technologies de nouvelle génération comme la FTTR, le Wi-Fi 7, le 50G PON et le 800G, la F5.5G apportera partout une expérience utilisateur à 10 Gbps.

Lors de l'événement, Wang a proposé pour la première fois Net5.5G, qui définit l'évolution des réseaux IP pour répondre à la demande croissante de puissance informatique par les applications intelligentes. " Au fur et à mesure que le numérique prend de l'ampleur, les applications intelligentes seront commercialisées à grande échelle et les ressources informatiques seront réparties sur plusieurs nuages ", a déclaré Wang. " Les entreprises doivent utiliser la puissance informatique de plusieurs nuages à moindre coût, avec une plus grande agilité et flexibilité. Pour cela, nous devons continuer à innover sur la base d'IPv6 pour aider le secteur à prospérer. C'est pour cela que nous avons proposé Net5.5G. "

Deuxièmement, le champ d'activité s'étendra au-delà de la connectivité.

La 5.5G s'étendra au-delà de la connectivité pour inclure la détection, ce qui donnera lieu à une multitude de nouveaux scénarios et applications. Les technologies de détection sans fil et de détection par fibre optique seront utilisées pour la collaboration véhicule-route et la surveillance de l'environnement. L'IdO passif intégrera les technologies cellulaires et d'étiquettes passives pour créer 100 milliards de connexions potentielles. Les réseaux de base 5.5G redéfiniront les architectures et les technologies fondamentales pour permettre de nouveaux scénarios de services, tels que les réseaux privés industriels, les réseaux industriels de terrain et les nouveaux appels.

Troisièmement, l'informatique diversifiée permettra de diversifier les applications.

À l'ère de la 5.5G, les architectures informatiques seront redéfinies afin de décupler l'efficacité informatique grâce à l'ingénierie des puces et aux architectures d'interconnexion complète de type " pair à pair ".

Quatrièmement, le stockage centré sur les données permettra de dépasser les limites actuelles de l'architecture de stockage.

Le stockage du futur permettra de décupler les performances de stockage grâce à une architecture matérielle et logicielle centrée sur les données et à des moteurs d'accélération des applications de données diversifiées.

Cinquièmement, l'IA native à part entière fera des réseaux de conduite hautement autonomes (ADN) de L4 une réalité.

Les ADN constituent désormais un objectif commun du secteur. L'IA native à part entière, des éléments de réseau aux réseaux et services, accélérera les percées de la technologie ADN. Les résultats de la nouvelle innovation, tels que les algorithmes de compression pour des centaines d'indicateurs de réseau et l'identification de défauts inconnus par des modèles de base de l'IA, seront largement appliqués à l'ère de la 5.5G.

Enfin, l'évolution des technologies vertes et l'innovation au niveau des systèmes permettront d'accroître l'efficacité énergétique.

Des solutions qui vont sans aucun doute décupler l'amélioration des capacités à en croire Steven Zao , vice-président de la gamme de produits de communication de données.

L'UIT-T a adopté les données sur le carbone du réseau et l'intensité énergétique (NCIe) comme mesure unifiée de l'efficacité énergétique pour guider la feuille de route du développement écologique du secteur. Huawei a développé des solutions innovantes pour les sites verts, les réseaux verts et les opérations vertes afin d'augmenter la capacité des réseaux et de réduire la consommation d'énergie par bit. C'est l'ensemble de ces solutions qui vont permettre aux opérateurs d'entrer dans l'ère de la 5.5G.

Ce qui a fait dire à Zhang Ping, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et président de l'Institut d'innovation de Zhongguancun que " la 5.5G se concentre principalement sur l'expansion de l'industrie verticale, et que ses capacités de réseau peuvent également ".

M. Wang a son tour dira qu'" Étant donné que nous avançons vers l'ère de la 5.5G, tous les acteurs du secteur doivent travailler de concert pour porter les normes à maturité et cultiver un secteur florissant " Il a par la suite formulé trois recommandations pour clore son propos .

D'abord,Le secteur doit collaborer étroitement pour définir la vision et la feuille de route de la 5.5G.Ensuite ,Le secteur doit définir des normes technologiques dans le cadre des normes établies par le 3GPP, l'ETSI et l'UIT. Et Enfin Tous les acteurs du secteur doivent collaborer pour promouvoir un écosystème industriel florissant en incubant davantage de cas d'utilisation et en accélérant la transformation numérique et intelligente.

Il faut dire que La Win-Win-Huawei Innovation Week s'est tenue du 18 au 21 juillet dernier à Shenzhen, en Chine. Avec les opérateurs mondiaux, les professionnels du secteur et les leaders d'opinion, Huawei a abordé en profondeur les sujets tels que la 5.5G, le développement vert et la transformation numérique afin d'envisager une réussite commune dans l'économie numérique.