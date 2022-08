Cameroun: Audray Chicot Yetna honorée par les femmes MBOG LIAA

Les femmes MBOG LIAA du Cameroun se sont massivement retrouvées le Jeudi 04 Août 2022 dans la ville d'Edéa dans la Sanaga Maritime afin de rendre un vibrant hommage à leur marraine Mme Audrey CHICOT YETNA par ailleurs présidente du club mythique Dynamo de Douala. Une occasion pour les femmes MBOG LIAA de dire merci à celle là qui ne ménage aucun effort pour les soutenir.

"On a l'habitude de rendre hommage aux gens quand ils ne sont plus vivants. Et nous avons pensé qu'il fallait le faire pendant qu'elle vit encore. Montrer aux yeux du monde que c'est une personne vraie telle qu'on en a besoin dans toutes les communautés."a martelé Mme Hélène MONGUELE ANGOULA, première vice présidente de l'association des femmes MBOG LIAA. C'est ainsi que les patriarches BASSA BATI MPOO réunis autour de sa Majesté Guillaume MBOG DJOO vont soumettre Mme Audrey CHICOT YETNA à des rites traditionnels afin de lui donner la force et le pouvoir des ancêtres qui lui permettront de mener à bien sa mission dans la conduite de Dynamo de Douala vers l'accession en Élite one la saison prochaine, malgré que le club soit en proie à des querelles internes.

"En ce moment, les réseaux sociaux donnent l'impression que la Dynamo est divisée. Non! Chaque fois qu'il faut faire une refonte, il ya toujours des petits tremblements. Mais c'est bon signe. Moi j'ai foi en la tradition. Avec ce qui vient d'être fait, chacun comprendra que je suis très sérieuse dans mon envie, mon désir de revoir la Dynamo au firmament du football Camerounais" a signalé la présidente à l'issue de son initiation.

Le staff administratif, technique et les joueurs ont également reçus des bénédictions de la part des patriarches et gardiens de la tradition. Cette cérémonie a été précédée part deux rencontres de football au stade municipal d'Edéa où l'équipe de Dynamo de Douala s'est imposé un but à zéro devant ses deux adversaires du jour qu'étaient AS BAMBINOS et Renaissance de MEVIA.

Des équipements ont à cet effet été offerts aux deux équipes de la localité.