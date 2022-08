Cameroun: Lazare Etoundi - Bassek ba Kobhio est animé d'une passion communicative

Sublimant l'œuvre de l'homme par qui tout a commencé, le délégué général de la 26ème édition du Festival international de cinéma, Ecran Noirs, qui se tiendra du 1er au 08 octobre prochain, décline des innovations, tout en indiquant que les préparatifs ont débuté depuis janvier dernier.

D'édition en édition, le défi est de se réinventer. Et ce, en tenant compte généralement du contexte (économique, sanitaire, politique... ) qui prévaut. Ecrans Noirs se célébrera dans quel contexte, cette année? Et, intimement, avec ledit contexte, quelles seront les principales innovations ?

" Sur le cinéma africain comme total : potentialités et limites du 7e art africain ". Tel est le thème de la 26ème édition de ce grand rendez-vous artistique et culturel d'Afrique centrale dont les activités sont prévues du 1er au 08 octobre prochain à Yaoundé au Cameroun. Une délocalisation est programmée à Douala, du 02 au 04 novembre 2022.

C'est tout dire ou presque sur les prétexte et contexte du texte actuel. Au sortir des noces d'argent avec succès de cet événement qui s'est régulièrement déroulé tous les ans sans fausse note, il est de bon ton de consolider les acquis, tout en innovant, sans limiter le développement.

Pour cette année, un soin minutieux est apporté à la sélection des films à proposer à un public de plus en plus exigeant. Notons aussi que les étoiles du cinéma et des arts audiovisuels seront célébrées publiquement, plus qu'à l'accoutumée.

En plus des projections cinématographiques tous les jours dans une dizaine de salles à travers la ville, des compétitions de films longs et courts métrages, du colloque international sur le cinéma, du marché du film d'Afrique centrale (Mifa), du séminaire de formation pour les critiques de cinéma et des cérémonies officielles et solennelles d'ouverture et de clôture au Palais des Congrès de Yaoundé après montée des marches sur tapis rouge, il y aura des concerts de musique et autres animations au village du festival sis au Musée National. Le festival Écrans Noirs est une originalité, depuis sa création, et il évolue avec d'incessantes innovations. D'ailleurs, la fabuleuse aventure promet encore d'intéressants rebondissements dans l'avenir.

Dans les normes, un festival c'est un lieu et une date, entre autres. En 2021, Ecrans noirs s'est déployé sur deux sites (Yaoundé et Douala). L'on a la faiblesse de croire qu'Ecrans Noirs ne respecte pas la règle. Comment le justifier ?

Dans sa particularité, qui est pourtant loin d'être une singularité dans les grands rendez-vous artistiques au monde, le festival Écrans Noirs se déroule toujours de façon harmonieuse dans plusieurs sites de différents pays et à des périodes successives. Dans sa bonne vieille tradition, bien avant 2021 où la crise sanitaire est venue s'ajouter aux contraintes du budget financier, la même édition du festival concernait Yaoundé et Douala au Cameroun, puis Libreville au Gabon, Bangui en Rca, etc. Et pour justifier l'exception camerounaise, juste après l'étape de la cité-capitale et ville-siège du festival, vient ensuite celle de Douala , métropole économique et importante scène artistique où résident de nombreux amateurs de cinéma et la plupart des entreprises partenaires de l'événement. Pour l'édition 2022, le festival va se dérouler à Yaoundé, du 1er au 08 octobre ; puis à Douala, du 02 au 04 novembre.

L'expérience d'une caravane du cinéma Écrans Noirs à travers les communes du pays a même été engagée avec un succès encourageant. Certes, ces trois jours de séjour par localité, avec des projections des grands films ayant marqué les 25 ans du festival et des ateliers d'initiation à la production cinématographique au profit des habitants de la localité d'accueil, ne se sont limitées, jusqu'à date, que dans la région du Centre. Tous les coins et recoins du triangle national sont à couvrir bientôt, avec le concours des mairies et des différentes entreprises de céans.

Cette question nous emmène à vous demander quelles seront les différentes activités retenues pour cette 26ème édition.

Nombreuses et variées, les activités au programme de la 26e édition ont été engagées dès la fin de décembre dernier, des festivités de nos noces d'argent. Il y a eu des négociations et signatures d'importants contrats avec les différents partenaires financiers, techniques et artistiques. Il y a eu la sélection des films pour les différentes compétitions, qui occupe souvent de longues semaines voire de longs mois au pays comme à l'étranger.

Il y a surtout ces multiples manifestations qui drainent souvent du beau monde. Projections cinématographiques, compétitions de films, marché du film d'Afrique centrale, colloque international, masters class, séminaire de formation pour critiques de cinéma, seront complétées par des concerts de musiques populaires et autres attractions tous les jours au Musée national, village du festival, dès le 30 septembre 2022. Le cinéma sera dans tous ses états, encore une fois. La fête s'annonce, à nouveau, belle.

1997-2022 : 26 ans de foi et de passion. Tel est le manifeste choisi cette année. Ce n'est qu'une question de foi ; et les 26 ans ne se résument finalement qu'à la passion ?

Beaucoup de passion, vous voulez dire ? Rien de grand, soutenait le philosophe, ne se fait sans passion. Bassek ba Kobhio, Délégué Général et principal promoteur du festival Écrans Noirs est animé d'une passion communicative. Tous ses collaborateurs successifs, également ! C'est fascinant de voir l'engouement des innombrables cinéphiles, l'engagement des professionnels et amateurs du 7ème art et le soutien multiforme des institutions publiques et privées du pays. L'apport des partenaires extérieurs n'est pas à négliger.

C'est cette mobilisation générale et les résultats engrangés qui ont certainement amené le président de la République à signer le Décret No2016/219 du 28.04.2016 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association Écrans Noirs. Tout n'est pas parfait, c'est sûr ! Mais, à force de travailler avec sérieux, on y arrive. On en est là.

Des critiques d'art sont divisés sur la question s'il existe ou non un cinéma camerounais. Quelle est la réponse que cette édition apportera peut-être pour trancher le débat ?

C'est un débat récurrent sur certains autres domaines de compétences sous nos tropiques. Si l'histoire du cinéma sur le Cameroun et par des Camerounais a souvent présenté un visage en clair-obscur, cela ne veut pas dire qu'il est demeuré un cinéma -calebasse. À l'occasion de cette édition du festival, vous découvrirez des œuvres de cinéma, tout court.

Mais, j'aime autant vous rappeler qu'il y a déjà eu des chefs-d'œuvre cinématographiques " made in Cameroun ". Les pseudos réalisations qui font parfois couler beaucoup d'encre et de salive, ne sont pas l'apanage du Cameroun. Ce sont des aspects du débat qui seront aussi clarifiés lors du colloque en vue. Il n'est pas conseillé de rater le grand film qui se projette en début d'octobre prochain à Yaoundé.