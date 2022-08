Congo-Kinshasa: Dénonçant toute tentative dictatoriale du régime en place/Franck Diongo - "S'il n'y a pas élections, on va chasser le Président Tshisekedi"

Franck Diongo exige le respect du délai constitutionnel. Pour lui, aucun passage en force ne sera toléré. Il estime que le régime en place a lamentablement échoué et que le bilan du Président Félix Tshisekedi est largement négatif. Il veut que les élections se tiennent effectivement en 2023 pour que le peuple choisisse ses nouveaux dirigeants. Au cas contraire, il promet de prendre ses responsabilités pour être cette épine sous le pied du Chef de l'Etat dont il réclamera le départ sans condition. Tel est l'essentiel à retenir de son entretien, la semaine dernière, avec Peter Tiani, patron de la chaine Perfect TV.

Franck Diongo n'exclut pas l'option de rencontrer l'ancien Président et Sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, et tous les autres opposants pour réussir sa "démarche salutaire" consistant à proposer aux fils et filles du pays une alternative crédible. Ne Mwanda Nsemi, Muzito, Mukweba sont sur son viseur.

"Je vais aller voir chacun de mes frères et sœurs. Tous ceux qui sont contre la tentative de dictature de notre frère Félix Tshisekedi. (... ), on s'appelle déjà avec Martin et on cause ensemble... Pour Joseph Kabila, même si c'est à Kingakati, je vais le voir. Si c'est à Kinshasa, je vais le voir. (... ), s'il n'y a pas élections, on va chasser le Président Tshisekedi. Il n'y aura pas glissement. S'il n'y a pas élections en 2023, le peuple souverain va chasser le Président ", a tablé le surnommé héros vivant.