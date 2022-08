Congo-Kinshasa: Séminaire des organismes de prévoyance sociale/CNSS-CIPRES - Jean Simon Mfuti satisfait du déroulement des assises

En collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale de la République Démocratique du Congo, le Secrétariat exécutif de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPRES), a organisé le séminaire des responsables en charge de formation et du développement des compétences des organismes de prévoyance sociale de la CIPRES, du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet, à l'hôtel Beatrice dans la Ville-Province de Kinshasa, capitale de la RDC. Au cours de ces assises qui ont duré 5 jours, le Directeur Général a.i de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la RDC, Dr Jean Simon Mfuti, est sorti satisfait du déroulement dudit séminaire qui, selon lui, vient renforcer la nécessité pour la CIPRES de concevoir une politique commune, des formations cohérentes, adaptées et efficientes, pour permettre aux organismes de prévoyance sociale de disposer des ressources humaines compétentes et capables de participer à la promotion et à l'émergence du régime de sécurité sociale durable.

Les pays membres de la CIPRES ont réfléchi, au cours de cet atelier technique sur la formation et le développement des compétences de leurs organisations respectives afin de procéder à l'identification des axes de renforcement et d'actualisation de la politique commune de formation.

Pour Jean Simon Mfuti, ces assisses étaient une occasion propice pour susciter une réflexion profonde dans un contexte d'évolution constante du secteur de la sécurité sociale. "L'amélioration de l'efficacité professionnelle à travers la formation et le développement des compétences représentent une dimension essentielle de la gestion de l'organisme de prévoyance sociale, car la meilleure performance de ces organismes, est généralement le reflet de la qualité du capital humain dont ils disposent.

En effet, il est illusoire de penser de développer le secteur social sans se préoccuper de ses animateurs, des personnes qui, au quotidien, travaillent d'arrache-pied pour fournir des services et des prestations divers, en vue de garantir la viabilité et la pérennité de leur origine", a-t-il déclaré au cours de son allocution.

Et de poursuivre : "La tenue de ces assisses a révélé la nécessité pour la CIPRES de concevoir une politique commune, des formations cohérentes adaptées et efficientes qui pourront permettre aux organismes de prévoyance sociale de disposer des ressources humaines compétentes et capables de participer à la promotion et à l'émergence du régime de sécurité sociale durable".

Dans la foulée, il a remercié le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication totale auxdites assises et au gouvernement de la RDC pour l'accompagnement. Il a également remercié tous les participants venus de plusieurs pays membre de la CIPRES.

A en croire le Dr. Jean Simon Mfuti, l'objectif assigné pour ce séminaire est suffisamment atteint. Sous la houlette de l'inspecteur de la conférence interafricaine de prévoyance sociale, les participants ont mené avec responsabilité les échanges.

Pour sa part, l'inspecteur et représentant du secrétaire exécutif de la CIPRES, Marco Andriamanalina, a fait savoir que le secrétariat exécutif de la conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPRES), apporte l'attention particulière à l'organisation de telles rencontres.

Avant de féliciter les participants pour leur implication et engagement durant ces assises de réflexion, l'inspecteur de la CIPRES a témoigné sa gratitude à l'égard du Chef de l'Etat Congolais pour avoir autorisé la tenue de ce séminaire.

Les pays représentés lors de ces assises de 5 jours sont les suivants : le Bénin, la Guinée Bissau, le Burkina Faso, le Sénégal, la République du Congo, le Togo, le Niger, le Comores, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon et la République Démocratique du Congo.