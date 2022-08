Ile Maurice: Cherté de la vie - Des enfants abandonnés par des parents qui ne peuvent plus les nourrir

Une semaine, deux cas... Des petits ont été abandonnés par leurs parents, qui ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. La Child Development Unit (CDU) est à pied d'œuvre. Du côté du bureau de l'Ombudsperson for Children, on estime qu'il est urgent de trouver des solutions, face à ces tristes cas.

Ainsi, le 30 juillet, un officier de la CDU alertait la police d'Abercrombie sur le cas de deux enfants, livrées à leur sort, à Sainte-Croix. Il s'agissait de deux fillettes âgées de trois ans et un an respectivement. Dans leur maison plus que délabrée, il n'y avait ni eau courante ni électricité.

La mère, âgée de 25 ans, avait concédé qu'elle ne parvenait plus à subvenir aux besoins de ses filles... Une charge de child ill-treatment a tout de même été retenue contre elle. Quant aux enfants, elles ont reçu des soins à l'hôpital Jeetoo et par la suite, l'une a été confiée à la grand-mère paternelle alors que l'autre a été prise en charge par sa tante.

Le même jour, un autre cas, malheureusement, a été signalé dans la même région. Lorsque l'enfant, une fillette âgée d'un an, a été retrouvée, elle était vêtue de guenilles et dénutrie. Sa mère, âgée de 35 ans, a elle aussi expliqué qu'elle était dans l'incapacité, faute de moyens financiers, de prendre soin comme il se doit de son enfant. Les procédures ont été enclenchées pour que celle-ci soit placée dans un abri.

Face à ces situations qui interpellent, qui choquent, Rita Venkatasawmy, Ombudsperson for Children, avance que chaque cas est un cas de trop. "Il faut un travail collectif pour trouver les moyens d'aider ces gens et réagir au cas par cas. C'est la pauvreté qui force des parents à abandonner les enfants, mais on ne peut pas simplement les enlever de la cellule familiale pour cette raison. Il est impératif de trouver des solutions."