Angola: Elections 2022 - Le PHA propose une démocratie inclusive

Luanda — Le Parti Humaniste d'Angola (PHA) propose pour son projet de gouvernance, s'il remporte les élections du 24 août, une démocratie inclusive et participative. L'intention a été exprimée ce jeudi à la Télévision publique d'Angola (TPA), où le PHA a défendu que "le peuple est la seule source du pouvoir, qui agit et se manifeste à travers l'élection des organes législatifs, administratifs et publics de contrôle de la gestion étatique".

A l'occasion, il a expliqué qu'il entendait aller vers la démocratie parlementaire, où le choix du gouvernement émane et est politiquement responsable devant le parlement, ainsi que l'établissement d'un équilibre entre les femmes et les hommes, dans les instances de décision et dans d'autres domaines.

Après une tournée à travers le centre et le sud du pays (Cuanza Sul, Benguela, Bié, Huambo, Cuando Cubango, Namibe, Huíla et Cunene), la président du PHA, Bela Malaquias, se rend en visites dans les provinces de Malanje, Lundas Norte et Sul et Moxico, où elle va mobiliser les électeurs, en mettant l'accent sur la " chasse " au vote.