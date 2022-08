Madagascar: Rugby - Coupe du Monde - La veillée d'armes commence pour les Ladies Makis

L'équipe malgache de rugby à VII dames se trouve dans la dernière ligne droite de la préparation. Hier, les joueuses ont reçu chacune un million d'ariary de la part du Malagasy Rugby.

Un mois avant le sommet mondial en Afrique du Sud, les entraînements intenses s'enchaînent à Andohatapenaka et au stade d'Alarobia pour les protégées de Mamy Andriamaro. Elles entrent dans la dernière ligne droite de la préparation. Le départ de la délégation malgache est prévu pour le 5 septembre.

Les papiers sont déjà en leur possession et elles n'attendent plus que l'arrivée de cette date. Les Makis visent la victoire face aux Wallaroos de l'Australie, leur première adversaire dans ce tournoi, même si parmi les 16 pays engagés, Madagascar est le moins expérimenté, avoue le coach. Pourtant, ces deux mois de regroupement ont permis aux Makis de trouver l'ambiance et la solidarité. Leur moral est aussi au beau fixe. " Nous connaissons la taille de nos adversaires.

Ce sont des joueuses très expérimentées. Mais nous sommes optimistes et prêtes à les combattre. Notre défi c'est de créer l'exploit avec un moral très haut pour cette première participation des Makis à la Coupe du Monde ", a fait savoir Grande, la capitaine de l'équipe.

Comme le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala l'avait promis, les joueuses membres des Makis étaient toutes primées d'un million d'ariary. Une récompense pour leur qualification mais surtout pour les motiver durant la préparation intense.

" C'est une affaire de tous les Malgaches et pas seulement la nôtre. Ces joueuses vont représenter Madagascar à la Coupe du Monde. Elles méritent un grand soutien non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan moral ", a fait savoir le président, lors d'une conférence de presse, hier. L'entrée sera payante et les sommes récoltées seront versées sur le compte des Makis dames pour subvenir à leur déplacement vu que le Malagasy Rugby n'a plus reçu de subventions depuis 2021, selon encore les explications.

Concernant l'élection du nouveau président de la Fédération, Marcel Rakotomalala a souligné qu'il reviendra sur ce sujet après la mission des Makis au Cape Town.