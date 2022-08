Madagascar: Une stabilité politique qui est fragile

Un peu moins d'un mois s'est écoulé depuis le tournant qui s'est opéré après l'annonce des prix du carburant. Les Malgaches se sont adaptés difficilement à une situation qui empire de jour en jour. L'économie est mal en point et la majorité de la population ne mange plus à sa faim.

Le pouvoir sait qu'une petite étincelle peut provoquer un incendie qui peut tout embraser et il fait tout pour maintenir l'équilibre fragile qui existe actuellement. Il use d'une communication très habile pour calmer les colères qui s'expriment ici et là. Les remarques faites par certains lanceurs d'alerte et observateurs éclairés ont été prises en compte, mais il y a encore beaucoup à faire pour remettre une machine qui s'est grippée en marche.

Une stabilité politique qui est fragile

Tous les événements, qui se sont succédé durant le mois de juillet, n'ont heureusement pas provoqué une explosion sociale que l'on aurait pu craindre. La hausse des prix dans plusieurs secteurs a été encaissée de plein fouet par les consommateurs.

Ces derniers ont fait preuve d'un stoïcisme exemplaire et ils se sont adaptés à une situation qu'ils n'ont jamais vécue ces dernières années. Il n'y avait aucun meneur pour cristalliser les frustrations ressenties. Les hommes politiques qui n'ont pas cessé d'interpeller le pouvoir n'ont pas réussi à les entraîner avec eux. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au grand rassemblement pour exprimer son mécontentement. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais les activistes ne sont pas légion et seule une petite partie de la population est connectée.

Les dirigeants disposent de tous les rouages du pouvoir et s'en servent à merveille. Personne ne peut arriver à les contester. Mais c'est à charge pour eux d'assurer une certaine stabilité dans le pays. Les citoyens vivent cependant de plus en plus difficilement les épreuves qu'ils endurent. Cependant, le point de non retour n'a pas encore été franchi, mais cette stabilité politique actuelle est très fragile..