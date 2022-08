Afrique: Union européenne - Gouvernement - Les élections au menu lundi durant le dialogue politique

Le prochain dialogue politique avec l'Union européenne aura lieu lundi prochain. Ce sera le dernier rendez-vous auquel participera Giovanni Di Girolamo.

Moins d'un an après la dernière rencontre en novembre 2021, un nouveau round du dialogue politique entre l'Union européenne et le gouvernement est prévu pour ce lundi 08 août. L'information a été annoncée, hier, par le ministre des Affaires étrangères, Richard Randriamandrato. " L'évaluation et la mise en perspective du partenariat économique et politique avec l'Union européenne seront au centre de ce rendez-vous ", a-t-il alors affirmé. En effet, différents points sensibles du moment vont être inscrits dans l'agenda, notamment " l'inflation, l'approvisionnement en carburants et aussi les préparatifs des prochaines élections " selon Richard Randriamandrato. Les prochaines élections sont d'ailleurs un sujet qui surchauffe le front politique et préoccupe également les partenaires techniques et financiers comme l'Union européenne.

Distinction.

Giovanni Di Girolamo va quitter d'ici peu Madagascar après avoir dirigé, pendant quatre ans, la délégation permanente de l'Union européenne dans le pays. " Sur le plan personnel, c'est une expérience très enrichissante ", a-t-il lâché hier à l'issue de la cérémonie officielle de remise de sa distinction honorifique par la République malgache. Comme plusieurs de ces prédécesseurs, l'ambassadeur de l'Union européenne, Giovanni Di Girolamo, est élevé au rang de commandeur de l'ordre national malgache. C'est une preuve de " reconnaissance " à l'endroit de ce diplomate " qui a beaucoup œuvré pour l'avancement des dossiers de coopération avec l'Union européenne ", a soutenu, hier, Richard Randriamandrato, ministre des Affaires étrangères.

Projets importants.

La " réussite de la mission menée par Giovanni Di Girolamo durant ces quatre dernières années à Madagascar " est ressentie par le gouvernement. " Ses efforts au renforcement de la coopération entre l'Union européenne et Madagascar " sont aussi reconnus. Notamment sur les dossiers relatifs au projet d'infrastructures comme la construction de la RN13 lequel a été, en effet, évoqué, hier, par le chef de la diplomatie malgache. " Les actions menées par l'ambassadeur ont pu raffermir nos relations diplomatiques avec les pays membres de l'Union européenne ", a affirmé Richard Randriamandrato. Giovanni Di Girolamo, quant à lui, se réjouit d'avoir " pu débloquer les projets importants qui ont été en attente comme la construction des routes RN13 et RN6, qui sont des grands projets avec la banque européenne d'investissement ".

Bonne humeur.

La coopération entre Madagascar et l'Union européenne a aussi connu un bond dans les autres domaines, comme la gouvernance et le secteur agricole, a rappelé l'ambassadeur. L'appréciation est positive. Il a, en fait, avoué la richesse de ses acquis durant sa mission à Madagascar. " Mes expériences ont été très engageant sur le plan des efforts qui ont été entrepris pour développer le pays et l'accompagner à faire face aux différentes crises, notamment humanitaire avec la situation dans le Sud, sanitaire avec la pandémie de Covid-19 ", a-t-il soutenu. " J'ai aussi apprécié personnellement la culture, les attitudes des malgaches, la capacité de garder la bonne humeur dans des circonstances difficiles ", poursuit-il.