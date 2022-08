Madagascar: Manala azy tanora zokiny - Un avant-goût du nouvel album de Ricky demain

Jour J pour le concert "Manala azy Tanora Zokiny" que Ricky et tous ses musiciens dédient à toutes les générations et fans de l'événement "Manala azy", demain dans l'après-midi.

Ce grand concert se tiendra au Parvis de la Gare Soarano cette fois-ci.

Ricky et tous ses musiciens au grand complet, en collaboration avec Original Events, se sont mobilisés pour préparer ce grand concert, dans le but de faire revivre au public l'ambiance de ce rendez-vous annuel qui en est quand même à sa 27e édition cette fois-ci ; d'autant plus que ce grand moment sera, en quelque sorte, des retrouvailles puisque cela fait deux années de suite que ce concert n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Ricky promet également des invités dont il préfère taire l'identité pour un meilleur effet de surprise.

En ce qui concerne le répertoire du concert, les plus anciens albums de Olombelo Ricky tels que "Kalangita", "Eo anilanao eo", "Zaraiko", "Izy indrindra" et tant d'autres seront repris pour l'occasion. Mais certains titres des opus les plus récents seront également chantés. Le public aura surtout l'opportunité d'apprécier en avant-goût quelques titres du nouvel album de Ricky déjà en gestation et qui sortira bientôt.

Des billets sont encore disponibles notamment au Karibotel Analakely ou sur la plateforme de billetterie en ligne ticketplace.io. Le show commencera à 15 heures.