Ile Maurice: Huile comestible subventionnée | Smatch sur les rayons - 2 litres seulement par client

L'huile comestible commercialisée par la State Trading Corporation (STC) est disponible sur les étagères des supermarchés à partir d'aujourd'hui. En attendant que les 500 tonnes du précieux liquide - de la marque Smatch - ne débarquent à Maurice, en provenance de l'Inde, la STC en a acheté 1 000 tonnes sur le marché local - de Moroil plus précisément - pour soulager les consommateurs. Cette huile comestible sera aussi commercialisée sous la même marque et sera vendue à un prix subventionné, soit Rs 75. Cependant, hier, Rajiv Servansingh, directeur de la STC, a fait savoir que chaque client n'aura droit qu'à 2 litres...

L'huile alimentaire achetée localement par la STC est plus précisément de l'huile de soja, fournie par l'entreprise Moroil, donc. Vendue à ce prix, est-ce qu'elle sera de moindre qualité ? Est-ce qu'on nous vend de l'huile de moteur ? Non, assure-t-on. "Il s'agit d'une huile de soja raffinée et conditionnée par Moroil, qui répond aux normes de qualité internationales. La STC a lancé un appel d'offres de 3 000 tonnes d'huile auquel Moroil a répondu. Nous avons soumis une offre pour seulement 1 000 tonnes au prix du marché, et elle a été retenue. La STC va donc subventionner cette huile qui sera vendue à un prix inférieur sur les rayons et en assurera aussi la distribution", nous a affirmé une source officielle de Moroil.

Certains supermarchés avaient déjà reçu leur stock de Smatch hier en soirée, dont Dreamprice. Si les récentes hausses de prix des produits alimentaires de base avaient fait craindre une pénurie à Maurice et entraîné des restrictions sur l'achat d'huile alimentaire pour éviter du panic buying, chez Dreamprice, on précise que le stock est suffisant. "Compte tenu des circonstances précédentes, nous comprenons que les gens auront tendance à acheter de l'huile alimentaire en plus grande quantité en raison du prix de vente subventionné. Les bouteilles d'huile sont disponibles dans les rayons pour que les consommateurs puissent les acheter selon leurs besoins, car nous avons des stocks suffisants", affirme la direction du supermarché Dreamprice de Saint-Pierre. "C'est également le cas pour tous les supermarchés Dreamprice", précise-t-on.

D'autres commerces devraient recevoir le stock d'huile alimentaire de la STC d'ici la fin de semaine. "Nous avons placé nos commandes et devrions les recevoir d'ici ce week-end. Nous ne connaissons pas encore la quantité spécifique qui nous sera livrée. Auparavant, nous avons remarqué une tendance des clients à céder au panic buying, et nous avons eu une pénurie artificielle pendant une semaine. Mais pour l'instant, la situation est saine et nous pensons que la vente d'huile à ce prix subventionné apaisera les clients", souligne ce commerçant de Moka.

Dans un supermarché Winner's, on constate que le stock d'huile comestible fourni par l'entreprise Moroil à la STC pour être vendu à un prix subventionné, ne sera pas disponible avant le 15 août. Entre-temps, différentes marques d'huile comestible continuent d'y être vendues au prix courant du marché, dont la Soyabean Oil de Moroil qui s'écoule à Rs 110 le litre.

Si cette mesure est censée apaiser la population pour le moment, certains consommateurs ne partagent pas cet avis. "Avec les récentes hausses de prix après la levée des subventions sur l'huile comestible, le prix au litre a augmenté de manière conséquente pour certaines marques. Bien que le nouveau prix subventionné semble être nettement inférieur aux autres, Rs 75 pour un litre de produit alimentaire de base reste cher", conclut Noushreen, sceptique.