Ile Maurice: Covid-19 | Cas en hausse - Le virus s'accroche

Alors que les restrictions sanitaires ont été levées, le Covid-19 est toujours d'actualité. Ainsi, 5 957 nouveaux cas positifs ont été recensés du 1er au 14 juillet. Qui sont les patients les plus touchés et quelles sont les causes?

Revenons-en aux chiffres d'abord. Mardi dernier, 38 patients étaient admis à l'hôpital ENT. Et depuis la semaine dernière, plus de 300 cas ont été recensés. Qu'est-ce qui explique cela ? Selon une source au mi- nistère de la Santé, il s'agirait des nouveaux variants B2 et B5, qui font des siennes. "Nous avons aussi remarqué que la plupart des patients qui sont admis sont âgés, ou souffrant de comorbidités, et dans plusieurs des cas ils sont aussi non-vaccinés", explique un membre du personnel hospitalier. Par ailleurs, il explique que plusieurs patients âgés ont également été admis à l'ENT ou dans d'autres hôpitaux, non pas parce que leur état est inquiétant, mais par précaution.

Selon notre interlocuteur, malgré le fait que les contaminations soient reparties à la hausse, il n'y a pas de quoi s'alarmer. "Avec l'enlèvement des restrictions sanitaires et la reprise de beaucoup d'activités qui rassemblent les gens, il est normal que la contagion se multiplie. Mais le covid-19 s'affaiblit."

Des propos que confirme le virologue Nand Pyndiah. Selon lui, maintenant que nous savons que le coronavirus a perdu de sa virulence, très bientôt, il sera considéré sur le même "pied d'égalité" qu'une grippe. "Dans une épidémie, la quantité de per- sonnes infectées conduit à une immunisation progressive de la population." Une fois que 60 % à 80 % de la population est immunisée, la chaîne de transmission sera rompue et l'épidémie s'arrêtera.