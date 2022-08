Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence 2021 - Les dix meilleurs élèves au Cepe, Bepc et Bac récompensés

Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a procédé à la remise officielle des Prix nationaux d'excellence aux meilleurs élèves pour les éditions 2020 et 2021 le jeudi 4 août 2022, à Abidjan-Plateau. Ce sont au total 10 meilleurs élèves ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens à grand tirage du Cepe, du Bepc et du Baccalauréat.

Au nom du Président de la République, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a remis la somme de 12,5 millions de FCfa, des diplômes signés du Premier ministre ivoirien et des trophées aux lauréats de chaque catégorie. En récompensant ceux qui font office de modèles, Mariatou Koné a invité ces lauréats " à poursuivre les efforts et à incarner ce grand rêve ".

Il s'agit de respecter la vision du Président de la République à travers la reconnaissance des valeurs et déceler les meilleurs. " Votre travail vous a propulsé sur le podium de l'excellence. Vous êtes devenus des modèles pour votre génération. Vous avez le devoir de maintenir cette flamme allumée pour éclairer vos jeunes sœurs et frères afin qu'ils vous imitent ", a déclaré Mariatou Koné.

Portant à bout de bras " un rêve impérissable, le rêve d'une école qui célèbre ses valeurs ", la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a adressé ses félicitations aux parents pour la performance de leurs enfants.

" Votre fierté est légitime. Merci pour le suivi de vos enfants à la maison. Je souhaite que vous puissiez faire tache d'huile avec d'autres parents afin qu'on ait de nombreux élèves excellents ", a-t-elle fait remarquer. Souhaitant que ces parents d'élèves soient une source d'inspiration pour plusieurs pères de famille.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a exhorté le monde éducatif à faire de l'excellence sa priorité.

Par la voix de Yapo Kilian, les 10 lauréats ont exprimé leur remerciement au Chef de l'État et à la ministre tout en promettant de " redoubler d'efforts dans leurs études ".