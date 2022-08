Angola: Mise en œuvre du projet Marginal da Corimba

Luanda — Les travaux du projet Marginal da Corimba (front de mer de Corimba), à Luanda, ont commencé cette semaine, avec dans la rue Coreia (Samba) sous la responsabilité de l'entreprise China Road and Bridge Corperation (CRBC). Le projet comprend la route "Marginal da Corimba", les stations d'épuration des eaux usées, les travaux d'amélioration de l'environnement, le nettoyage des fossés, la construction de logements sociaux, la réhabilitation des routes urbaines, la construction de carrefours routiers, la construction d'un canal, la requalification du front de mer, entre autres travaux.

A propos, le chef du CRBC, Yuan Chunkun, a souligné que le front de mer et les infrastructures connexes seront soigneusement planifiés et construits, donnant au projet les meilleurs standards de construction et de qualité internationalement reconnus et pour le bénéfice du peuple.

Le projet Marginal da Corimba est un ensemble d'infrastructures nécessaires à la partie la plus ancienne de Luanda, contribuant à la modernisation et à l'embellissement de la ville.

En plus de meilleures rues et de nouveaux logements sociaux, le projet reflète l'effort du gouvernement pour trouver des solutions à un ensemble de problèmes à Luanda, en mettant l'accent sur la congestion du trafic urbain, l'assainissement des eaux pluviales, la collecte extensive des déchets, de nouvelles solutions de logement.

Avec l'exécution du projet, dont la durée de 42 mois, il est prévu de donner une image requalifiée de la ville et d'exercer une meilleure et plus grande attraction pour le tourisme et les investisseurs dans le pays.