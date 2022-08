Ile Maurice: Pétition électorale - N°15 - Les boîtes seront vérifiées mardi prochain

La vérification des boîtes scellées et des documents liés au décompte des voix dans la circonscription n°15, soit La Caverne/Phoenix, sera effectuée le mardi 9 août. L'exercice se déroulera à 9 heures au quartier général de la Special Mobile Force, à Vacoas, sous la supervision du Deputy Master and Registrar (DMR) de la Cour suprême, Mᵉ Raj Seebaluck. Les parties concernées, leurs hommes de loi et les membres de la commission électorale seront autorisés à assister à l'inspection. Cette décision intervient dans le cadre de la pétition électorale logée par Cader Sayed-Hossen après les législatives de novembre 2019. Le DMR avait eu une session de travail avec les parties concernées mercredi dernier à ce propos.

Pour rappel, cet exercice, réclamé par Mᵉ Anwar Moolan, Senior Counsel, représentant l'Electoral Supervisory Commission (ESC), permettra de déterminer s'il y a eu des anomalies lors du décompte des votes après les élections. Les autres parties n'avaient pas objecté à la requête. Suite à cela, le 20 juillet dernier, les juges Benjamin Marie Joseph et Ratna Seetohul-Toolsee avaient accédé à la requête de l'ESC. Ces boîtes contiennent les counting sheets et les ballot paper counted forms de la circonscription n°15.

Les juges avaient aussi exigé que l'exercice soit complété au plus tard le 15 août. De plus, il a été décidé que les parties concernées et leurs hommes de loi pourront prendre des copies et des photos des documents qui seront examinés et devront aussi informer la Cour suprême lorsque la vérification prendra fin.

Dans sa pétition électorale, Cader Sayed-Hossen conteste l'élection de Gilbert Bablee, candidat de l'Alliance morisien, élu en troisième position, avec un écart de 49 voix. Le pétitionnaire, qui est arrivé en quatrième position, réclame ainsi un nouveau décompte dans cette circonscription. La suite de cette affaire a été fixée au 5 septembre. Le pétitionnaire a retenu les services de Mᵉˢ Gavin Glover, Senior Counsel, Robin Ramburn, Senior Counsel et de Raju Sewraj, Senior Attorney.