Cote d'Ivoire: 9e journée nationale de l'Excellence- La République célèbre 84meilleurs des meilleurs

La République de Côte d’Ivoire a célébré ce 05 aout 2022, au Palais présidentielle d’Abidjan- Plateau, la 9e journée nationale de l’excellence. C’était en présence du Chef de l’Etat Allassane Ouattara, le Vice- Président de la République, Koné Tiemoko M., du Premier ministre Jérôme Patrick Achi, les chefs d’institutions et les nombreux invités dont des acteurs de l’administration publique et du secteur privé. Selon les précisions faites par le Chef du gouvernement ivoirien, (président du comité national de la Journée d'excellence, « deux nouveaux Prix d’excellence pour notre Journée Nationale ont été institués. Il s’agit du prix national d’excellence de la bonne gouvernance et le prix national d’excellence de la lutte contre la Corruption ». Aussi, Patrick Achi a adressé ses félicitations à tous les membres des Comités de sélection qui ont mené avec méthode et rigueur les travaux de sélection.

Plus spécifiquement, au titre des institutions participantes, nous avons 33 structures réparties comme suit :32 Ministères et la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci). En ce qui concerne les prix décernés, il y en a 84 répartis comme suit : 43 Personnes Physiques, dont : 30 Hommes ; 11 Femmes,01 Couple et 01 Equipage. L’équipage en question est celui d’un vol domestique de AirCôte d’ivoire, qui a évité un crash à l’atterrissage, à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, d’un appareil de ladite compagnie, en provenance du nord de la Côte d’ivoire.

Rappelons que le samedi 09 juillet 2022, un avion d’AirCôted'Ivoire, immatriculé TU TSK en provenance de Korhogo et Bouaké, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à 19H15 à l'aéroport Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Soulignons que le professeur titulaire de médecine Serges Eholié, par ailleurs spécialiste de maladies infectieuses du service d’Infectiologie du Chu de Treichville, a été également primé pour son combat contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire. Il s’agit là à travers cette distinction, d’une reconnaissance du travail bien fait d’une équipe qui est vraiment au front depuis la survenue de cette pandémie.

Dans la catégorie personnes morales, nous avons 41 dont 10 Structures de l’administration publique, 22 Entreprises du Secteur privé et trois sociétés coopératives et organisations non gouvernementales. Pendant que cinq associations de développement et organisations socio-culturelles ont été distinguées.

Par ailleurs, il convient de préciser que dans la catégorie Collectivité territoriale, c’est la commune d’Anyama qui a été primée la plus propre. S’adressant aux lauréats, le Président Allassane Ouattara a dit que « les personnes qui sont aujourd'hui à l'honneur se sont engagées par leur travail pour porter notre pays bien-aimé vers le développement. Et nous sommes très fiers. Vous avez été consacrés lauréats nationaux dans vos différents domaines de compétences. Vous avez travaillé avec courage et abnégation pour être des femmes et des hommes de valeur, des filles de valeur, des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de notre société. » Chaque lauréat a reçu un trophée, un diplôme d'honneur et la somme de 10 millions de Fcfa.