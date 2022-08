Afrique Centrale: Prise de Bunagana par le M23 et ses alliés/Nord-Kivu - Francine Muyumba appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités

Cela fait plus d'un mois que la cité frontalière de Bunagana reste dans les mains des rebelles du M23 et ses alliés, ce qui est un manque à gagner pour le pays. Arrivée en ville de Goma ce mardi 2 août 2022, la sénatrice Francine Muyumba précise qu'il est inacceptable et inadmissible que Bunagana reste pendant plus d'un mois dans les mains de l'ennemi soutenu par son allié le Rwanda qui s'est fait passer pour un ami de la RDC.

"Nous déplorons le fait de voir que jusqu'à ce jour, les rebelles qui obtiennent le soutien de nos pays voisins continuer à occuper cette cité, ce qui n'est pas normal dans un état de droit. J'appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités en mains. C'est inadmissible de voir qu'une partie du territoire national puisse être dirigée par les rebelles. Le gouvernement a vraiment la responsabilité de pouvoir travailler et cela le plus vite possible pour faire partir les rebelles de Bunagana et protéger nos populations", précise Francine Muyumba.

Abordant la question du départ de la Monusco qui fait couler beaucoup d'encres et des salives au sein de l'opinion, cette parlementaire pense que nul n'ignore que la mission onusienne est un partenaire du pays de Joseph Kabila et il y a une procédure à respecter quant à ce.

" Nous devons travailler dans le sens de résoudre les problèmes qui sont là et faire en sorte que nous puissions aboutir à un retrait effectif de la Monusco. Cela doit être fait dans le cadre procédural pour essayer de voir comment calmer les tensions. Je pense qu'à ce stade, les congolais ont le droit de réclamer, ce qu'ils veulent et nous avons la grande responsabilité de porter la voix de nos compatriotes en vue de défendre ses intérêts.

C'est la raison pour laquelle, nous représentons nos concitoyens partout c'est pourquoi nous portons partout la voix de nos frères et sœurs et nous ne cesserons de nous ranger derrière notre population. Je pense que nous devrons suivre la procédure comme il le faut et comme vous le savez, nous sommes membre des Nations Unies et avons la responsabilité de régler tous les problèmes de manière pacifique, conclut la sénatrice Francine Muyumba.