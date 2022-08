Afrique Centrale: Vers la réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Commandant Suprême des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et de la Police Nationale Congolaise a présidé, ce lundi 1er août 2022, une réunion de crise consécutive aux manifestations de colère contre la Monusco et aux incidents tragiques survenus au poste frontalier de Kasindi.

Ont pris part à cette réunion : les Présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ainsi que les membres de la Commission Spéciale du Gouvernement déléguée dans le Nord-Kivu conduite par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité et comprenant le Ministre de l'Industrie et celui des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale.

Y ont également été associés, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, le Ministre de la Communication et Médias ainsi que le Chef de la Maison Militaire du Chef de l'Etat.

Un seul point était inscrit à l'ordre du jour : l'audition du Rapport de la Commission Spéciale du Gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord-Kivu et Sud-Kivu consécutive aux manifestations contre la Monusco.

Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan et ensuite apporter le réconfort et le soutien du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a fait aussi le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la République Démocratique du Congo au poste frontalier de Kasindi survenus pendant qu'elle séjournait dans la région.

Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 morts répartit comme suit :

- 13 morts à Goma ;

- 13 morts à Butembo dont 4 casques bleus

- 4 morts à Uvira ;

- 3 morts à Kanyabaonga ; et,

- 3 morts à Kasindi.

A cela s'ajoute près de 170 blessés dénombrés.

La Commission Gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la Société Civile à Goma et à Butembo.

Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de notre pays la Mission de l'Organisation des Nations unies en République Démocratique du Congo.

De ce qui précède, le Gouvernement de la République a été chargé d'organiser une réunion avec la Monusco en vue de réévaluer le Plan de retrait cette force onusienne convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de Sécurité.

Le Président de la République a aussi évoqué son entretien de ce jour avec le Secrétaire Général des Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République Démocratique du Congo et l'Ouganda.

Le Président de la République lui a, à son tour, fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que les coupables soient sévèrement sanctionnés.

Il a, par ailleurs, rappelé au Secrétaire Général des Nations Unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées, conformément au communiqué de Nairobi, à la feuille de route de Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des nations unies du 1er juin 2022, est une condition nécessaire à la baisse de la tension.

Enfin, le Président de la République a réitéré son appel au calme. Fait à Kinshasa, le 1er août 2022