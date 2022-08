Afrique Australe: SADC - Sama Lukonde lance les travaux de la 6ème semaine annuelle de l'industrialisation en marge du 42ème sommet des chefs d'Etat

Jean-Michel Sama Lukonde a présidé, ce mardi 2 août 2022, au Palais du peuple, la cérémonie d'ouverture de la 6ème semaine annuelle de l'industrialisation de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et cela, en marge du 42ème sommet des Chefs d'Etat. Cette 6ème semaine annuelle est axée sur le thème: " promouvoir l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive et résiliente.

Dans leurs mots de circonstance, les Ministres de l'Intégration et celui de l'Industrie ont tour à tour fait savoir que le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo, qui est l'un des piliers du programme économique du Gouvernement piloté de main de maître par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, constitue pour notre pays, le sous bassement de ces assises axées sur la promotion de l'industrialisation par l'agro-industrie pour une croissance économique inclusive et résiliente.

En présence des Ministres et Vice-Ministres, membres du Gouvernement, des délégués et représentants des pays membres de la SADC, le Chef du Gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde a souligné qu'au regard des ressources naturelles dont regorge la République démocratique du Congo avec plus de 80 millions de terres arables ainsi qu'une pluviométrie régulière, une faune et une flore très riches et variées, son industrialisation permettra de mettre en valeur toutes ces potentialités du pays.

" La République Démocratique du Congo, son peuple et son Président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son Gouvernement, se sentent honorés avec la tenue de la 6ème semaine annuelle de l'industrialisation de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe " SADC " en sigle. Ce thème nous interpelle au regard des ressources naturelles dont regorge notre espace, plus particulièrement la République démocratique du Congo. L'industrialisation permettra de mettre en valeur toutes ces potentialités. La République démocratique du Congo détient plus de 80 millions de terres arables avec une pluviométrie régulière, une faune et une flore qui vont bien lui permettre de développer une chaîne agro-industrielle.

Elle a besoin, à cet effet, d'investissements privés ainsi que d'infrastructures dans le secteur que j'ai mentionnés, le secteur agricole comme les autres secteurs, en vue de permettre à notre communauté de tirer des dividendes de ses potentiels et de combattre la malnutrition ", a déclaré le Premier Ministre.

La 6ème semaine annuelle de l'industrialisation, au-delà de son aspect relatif à la promotion des produits de la zone de la SADC, est un cadre où des réflexions seront menées pour trouver des voies de partages scientifiques et technologiques en vue de la matérialisation régionale des infrastructures et des investissements.

" Je pense que cette 6ème semaine annuelle de l'industrialisation offrira aussi à l'industrie congolaise, l'occasion de bien s'intégrer dans la zone de la SADC en exploitant tous ses potentiels non seulement miniers mais aussi les opportunités de coopération avec les opérateurs économiques de la zone australe. Je vous invite ainsi, industriels et opérateurs économiques, à explorer les opportunités qu'offre notre pays la République démocratique du Congo ", a ajouté le chef du Gouvernement.