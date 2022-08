Congo-Kinshasa: Sixième édition de l'EXUNRDC - Plusieurs jeunes étudiants participent à la course des meilleurs projets finançables

La sixième édition du festival de l'EXUNRDC, Exposition des Universités de la République démocratique du Congo a, débuté mercredi 3 août 2022, au Musée National de la RD. Congo. Ce grand événement, qui accompagne et met en valeur principalement les étudiants porteurs des projets innovants, se déroule, cette fois-ci, au format national avec comme principal thème : "JEUNESSE ET ENTREPRENEURIAT, CREATIONS DES RICHESSES ET INNOVATION POUR LES COMMUNAUTES AFRICAINES". Durant 3 jours, soit du mercredi 3 au vendredi 5 août 2022, les étudiants porteurs des projets et de produits venus de tous les coins du pays vont exposer leurs marchandises, soumettre leurs projets au jeu concours et les couronnés bénéficieront de l'appui de l'EXUNRDC et de ses différents partenaires.

Le premier jour de cette 6ème édition du festival a été marqué notamment, par des expositions des différentes créations issues du génie créateur des jeunes étudiants, suivi du panel qui a rassemblé plusieurs intervenants pour l'exploitation intrinsèque du thème choisi cette année. Il y aura, au rendez-vous, des expositions, le concours de présentation des projets à l'issue duquel les jeunes bénéficieront de l'accompagnement dans leurs domaines précis.

A en croire les organisateurs, 4 activités principales se dérouleront autour du thème principal. Pour eux, les critères sur base desquels les projets sont sélectionnés sont : l'innovation, la pertinence, l'efficience, l'impact socioéconomique, la rentabilité et la performance.

"L'événement qui nous réunit ici au Musée national c'est la sixième édition de l'exposition des universités de la RDC, qui est un événement qui accompagne et met en valeur principalement les étudiants porteurs des projets innovants, et cet accompagnement se fait à deux volets : en terme de formation et en terme des moyens pour développer leurs projets en entreprises. Alors nous sélectionnons les premiers qui ont un impact pour le choix du développement de notre pays ou du continent", indique-t-on.

A en croire Sharon Rose Kapinga Kabulwe, ambassadrice de la science en RDC et secrétaire exécutive en charge de communication de l'EXUNRDC, l'objectif poursuivi derrière cette exposition est de mettre en avant les étudiants capables de mettre en place des projets qui ont un impact, et qui va au-delà des frontières nationales de par leurs compétences acquises soit par l'Université ou à la société.

Outre quelques partenaires qui les accompagnent, Sharon Rose Kapinga appelle les autorités du pays, les ONG, sociétés mais aussi les organisations internationales à soutenir cette crème juvénile congolaise. "Nous lançons un appel à toutes les entreprises commerciales, toutes les ONG etc., tous ceux qui connaissent la place de ces jeunes pour le développement de notre pays, nous les invitons à rejoindre cette dynamique en la soutenant", a-t-elle indiqué.

Il y a lieu de noter que l'exposition des universités de la République démocratique du Congo a commencé depuis décembre 2019 à l'Université de Kinshasa, la deuxième édition a eu lieu en février les 14 et 15 à l'UPN en 2020 ; la troisième édition était le 30 octobre de la même année au CEPAS, la quatrième c'est du 3 au 4 septembre 2021 au Musée national à Kinshasa, la cinquième édition était à Bukavu et à Goma du 17 au 18 décembre 2021.