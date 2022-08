Afrique: Ce samedi au stade Municipal de Masina Henry Papa, José Nzita et Patrice Ngoy Musoko attendus à la journée "Tshangu en prière pour la nation" !

*Le développement ou la victoire de la République Démocratique du Congo face à ses ennemis ne dépend ni de l'Orient ou de l'Occident. Mais de l'Eternel des Armées.

Cette assertion constitue le leitmotiv de la Fondation Sycomore d'AGU Michel, notable du district de la Tshangu dans la partie Est de Kinshasa. Chrétien pratiquant de son état, ce digne fils du terroir, à travers son Asbl, initie une journée spéciale dédiée à la prière pour la République Démocratique du Congo.

Organisée en collaboration avec la communauté réunie des églises de la Tshangu, cette journée d'action de grâce aura bel et bien, ce samedi 6 août 2022, au stade Municipal de la commune de Masina.

"Tshangu en prière pour la Nation" est l'intitulé de cette rencontre qui réunira plusieurs hommes et serviteurs de Dieu de cette partie chaude de la Capitale.

" Aussi longtemps que mon pays sera agressé, je ne serai pas tranquille. Donc, il faut implorer Dieu ", ce passage tiré du livre de Psaume 127 : 1-2 est le thème de cette journée consacrée à la prière pour implorer la grâce divine en faveur de la Nation congolaise.

Il faut noter que cette rencontre de prière sera agrémentée par trois grandes célébrités de la chanson chrétienne, à savoir : le frère Henry Papa Mulaja, José Nzita et le doyen Patrice Ngoy Mosoko.

Chacun de ses trois chantres a sa particularité en termes de musique et message dont le nom du Christ reste le dénominateur commun.

Comme, il sait bien le faire, Henry Papa va conduire la population dans l'adoration pure à travers ses beaux cantiques qui font plonger dans la présence de Dieu, Tout-Puissant.

Tandis que le Show man du gospel, José Nzita aura la charge d'animer le public avec ses chansons des louanges et autres animations.

Quant au doyen, le frère Patrice Ngoy, il ne manquera pas de proposer à l'assistance sa musique hybride dont les rythmiques et paroles chantées sont multicolores et engagées pour élever et bouger la seigneurie de Dieu du Congo.

Donc, il y aura la louange et l'adoration au rendez-vous de ce grand évènement qui ne consiste qu'à implorer la grâce et la faveur de divine sur les vaillants soldats des FARDC qui se trouvent présentement aux fronts pour défendre la Nation face aux agresseurs. La paix est le sujet majeur contre la situation désastreuse à l'Est de la république. Il sera aussi question de prier pour les dirigeants que Dieu a placés à la tête du pays. Car toute autorité vient de Dieu.

Toute la population de la Tshangu en général et de la Ville de Kinshasa est conviée à prendre part à cette grande journée de prière pour le pays. Egalement l'église corps du Christ est associée pour la réussite de cette activité qui vise l'instauration de la paix et la justice, socle du développement d'une nation.

"Tshangu en prière pour la Nation" est un rendez-vous à ne pas manquer !