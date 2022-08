Congo-Kinshasa: Kwango - 2 morts dans un accident de circulation

Un accident de circulation est survenu, jeudi 4 août, sur la route nationale numéro 1 (RN1), près de la ville de Kenge (Kwango). Une jeep de marque Nissan en provenance de Kikwit pour Kinshasa a fait trois tonneaux avant de se renverser dans un ravin. Deux personnes ont trouvé la mort parmi les 7 passagers, selon l'un des rescapés.

L'accident s'est produit dans l'après-midi au village " Douze femmes " à Kasaunseke, à environ de 25 kilomètres de la ville Kenge.

Olivier Gilembe, l'un des rescapés, rapporte que la jeep de marque Nissan qui a quitté Kikwit pour Kinshasa, transporté à son bord 7 personnes.

Le véhicule a fait trois tonneaux et s'est renversé dans un grand ravin, à cause du mauvais état de la route, causant ainsi la mort de deux personnes dont un lieutenant de la police et son chauffeur, a-t-il témoigné.

" Moi-même je dormais mais Dieu m'a sauvé. Il semblerait que le chauffeur a vu un trou, et du coup il a voulu freiner, et cela a causé l'accident. On a fait trois tonneaux ", a expliqué le rescapé qui est admis dans un dispensaire à Kenge pour des soins.

D'après certaines sources, l'excès de vitesse serait l'une des causes principales de cet accident.

Parmi les cinq rescapés, figurent aussi deux enfants de moins de 12 ans qui se rendaient en vacances à Kinshasa, a rapporté Olivier Gilembe.