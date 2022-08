Cote d'Ivoire: La décrispation socio-politique continue- Gbagbo laurent gracié par Ouattara- Des mesures fortes pour les fonctionnaires

Demain 07 aout 2022, c’est la célébration du 62e anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance. L’édition 2022 de cette fête nationale sera célébrée avec faste à Yamoussoukro ; la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. Y sont invités, des Chefs d’Etat de la sous-région et les anciens Chefs d’Etat Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mais avant, le Chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, a fait un fait un discours radio-télévisé à la Nation ce samedi 06 aout 2022.

Au nombre des points forts de ce message à la Nation, les mesures de grâce envers Laurent Gbagbo et de certains détenus militaires. Mais aussi et surtout, des mesures pécuniaires aux profits des fonctionnaires et agents de l’Etat. En ce qui concerne le premier point, il convient de retenir la prise d’un décret portant grâce de son prédécesseur Laurent Gbagbo.

« Les progrès remarquables réalisés dans tous les domaines, au cours de cette dernière décennie, l’ont été avec la contribution de chacune et de chacun de vous. Ces progrès ont été possibles grâce au climat de paix que nous avons su préserver, ensemble, ces dernières années » a dit Alassane Ouattara, non sans se féliciter du climat de paix qui prévaut dans le pays.

Aussi, il n'a pas manqué d’ajouter que : « A cet égard, je salue l’adhésion de tous les partis politiques et de la société civile à cette ambition. Je félicite chacune et chacun d’entre vous pour les efforts que vous consentez pour la paix. C’est pourquoi, dans le souci de renforcer la cohésion sociale, j’ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à Monsieur Laurent Gbagbo, ancien Président de la République. J’ai également demandé qu’il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rentes viagères ».

Quid du cas des hauts gradés de l’armée nationale sous le Régime Gbagbo qui sont en prison ? Sur ce point, le Président Ouattara a annoncé des mesures dans ce sens. « J’ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au vice-Amiral Vagba Faussignaux et au Commandant Jean-Noël Abehi, condamnés pour des infractions liées à la crise postélectorale de 2010. »

En ce qui concerne les mesures pécuniaires, les fonctionnaires ivoiriens peuvent se frotter les mains dans quelques mois. Il a dit : « Le Premier Ministre m’a informé des discussions avec les organisations syndicales sur la nouvelle trêve sociale 2022-2027. J’ai, ainsi, le plaisir de vous annoncer les décisions que nous avons arrêtées en faveur des fonctionnaires ». Plus spécifiquement, il s’agit première de l’extension du bénéfice de l’indemnité contributive au logement à l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État car environ 1/3 des agents n’en bénéficient pas actuellement.

Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 Fcfa par mois, de l’indemnité contributive au logement pour l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de Défense et de Sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. En ce qui concerne le troisième point, elle porte sur la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008.

Quand le quatrième point, il est relatif à la revalorisation, pour la première fois depuis 1960, de l’allocation familiale qui passe de 2 500 F cfa à 7 500 Fcfa par mois et par enfant, selon les modalités d’application habituelle, pour tous les fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de défense et de sécurité.

Ce n’est pas tout ! Le cinquième point porte sur l’instauration d’une prime exceptionnelle de fin d’année, représentant un tiers (1/3) du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre, qui sera payée au début du mois de janvier suivant, pour tous les fonctionnaires et agents de l’État, y compris les Forces de défense et de sécurité. Cerise sur le gâteau et clore le dossier des fonctionnaires, il a déclaré : « (…) j’ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l’allocation familiale de 5000 Fcfa par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. »

Précision de taille ;ces mesures rentreront en vigueur dès le mois d'août. La prime exceptionnelle quant à elle sera payée dès janvier 2023.