Afrique: Revue de la presse de l'Afrique francophone du 07 aout 2022

Sénégal : Fortes inondations au Sénégal- De gros dégâts

Au Sénégal, de fortes inondations ont secoué le pays, vendredi 5 août 2022, faisant un mort à Dakar. Avec plus de 126 millimètres de pluie qui sont tombés dans la capitale, le plan national d’organisation des secours (Orsec) a alors été déclenché. Un homme est décédé, vendredi 5 août, sur la corniche ouest de Dakar qui a été inondée toute l’après-midi, selon le ministère de l’Intérieur. (Fratmat.info)

Rca : Modification de la constitution- Des manifestants réclament un referendum

Plus d'un millier de manifestants ont exigé le samedi 06 aout 2022, à Bangui la tenue d'un référendum pour modifier la Constitution en Centrafrique et permettre au président Touadéra de briguer un troisième mandat, un projet dénoncé par l’opposition, ont constaté des journalistes de l'Afp.

Burkina Faso : Environnement- Une journée de planting d’arbres

Les activités entrant dans le cadre de la célébration de la quatrième édition de la journée nationale de l’arbre, édition 2022, ont eu lieu ce samedi 06 août à Kaya, capitale régionale du Centre-Nord. La cérémonie officielle a été présidée par le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, représentant le Président du Faso. Cette édition était placée sous le thème « Arbre, facteur de solidarité et de résilience ». (Source : Burkina 24)

Mali: Départ d’une partie du personnel de l’ambassade des Usa- Des regrets

Une partie du personnel de l'ambassade des États-Unis au Mali est rentrée à cause des attaques jihadistes à Bamako et dans d'autres centres urbains du pays. Selon la presse, pour le gouvernement malien de transition, ce n'est clairement pas un bon message envoyé aux groupes jihadistes. « Nous regrettons la décision souveraine des autorités américaines de diminuer leur présence de 25 %. J'ai eu des échanges très francs, très directs avec l'ambassadeur américain », a réagi Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali , M. Diop.

Mali: Réconciliation nationale- La satisfaction du Sg des Nations unies

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres et le président de la Commission de l’Ua, Moussa Faki Mahamat, se sont félicités le 6 août 2022, de la conclusion réussie de la réunion de niveau décisionnel sur certains aspects de l’Accord pour la paix et la réconciliation.« Ils notent, en particulier, avec satisfaction le consensus auquel les parties sont arrivées pour l’intégration de 26 000 ex-combattants au sein des forces armées et de défense, et d’autres services de l’Etat, ainsi que sur les réformes institutionnelles non liées à la révision de la Constitution », peut-on lire dans le communiqué publié par la Minusma sur sa page web.

Côte d’Ivoire: 49 soldats détenus à Bamako- Les assurances de Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a assuré que la Côte d’Ivoire met tout en œuvre afin que ses 49 soldats détenus au Mali recouvrent la liberté. Il a donné cette assurance dans son adresse à la nation, le 06 août 2022, veille de la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.( Source : Cicg)

Côte d’Ivoire : Célébrations des 62ans d’indépendance- Deux Chefs d’Etats présents

Le Président bissau-guinéen, Emballo Sissoko et Georges Opong Wéah du Liberia sont en ce moment à Youmoussoukro. Ils sont invités par le gouvernement ivoirien à participer à la célébration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.( Source : Rti)

Guinée : Diplomatie- Le souhait du chef de la diplomatie guinée

Le chef de la diplomatie Guinéenne a exprimé, vendredi 04 août, son souhait d'une amélioration des relations entre la Guinée et la Cedeao. « Nous aimerions que les relations entre la Cedeao et la Guinée s'améliorent et que pendant cette transition, l'on puisse redorer le blason », a déclaré Dr Morissanda Kouyaté, alors qu’il recevait le nouveau diplomate résident de la Cedeao en Guinée. (Source : Africaguinee.com)

Niger : Prix du carburant à la pompe- Bazoum échange avec la société civile

Le Président de la République, Mohamed Bazoum a rencontré les acteurs de la société civile Nigérienne afin de leur expliquer les raisons de la hausse du prix du litre du gasoil à la pompe. C’était le Samedi 6 Août 2022 à son cabinet. (Source : Anp)